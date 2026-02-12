#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые нашли в пустыне скрытые туннели, "обманывающие" все природные процессы

Небо, песок, барханы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 03:59 Фото: freepik
Глубоко под выжженными камнями пустыни ученые обнаружили микроскопические туннели, высеченные с поразительной точностью. Их структуры противоречат геологическим представлениям и намекают на нечто таинственное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, геологи, изучающие засушливые ландшафты Намибии, Омана и Саудовской Аравии, нашли узкие окаменелые туннели внутри древних мраморов и известняков.

Фото: Geomicrobiology Journal

Эти микроструктуры выровнены по вертикали, расположены на равном расстоянии друг от друга и выходят из естественных трещин в породе. Эти туннели не видно с поверхности. Диаметр каждого такого туннеля составляет менее миллиметра, но глубина может достигать нескольких сантиметров.

В исследовании представили многочисленные доказательства, что туннели образованы неизвестным типом эндолитических микроорганизмов, способных метаболизировать карбонатные породы.

Микроскопические поперечные сечения показали, что внутри туннелей иногда встречаются слоистые минеральные структуры, потенциально связанные с условиями окружающей среды во время прокладки туннелей. В микротуннелях отсутствуют разветвления, следы фотосинтеза и морфологические признаки грибов.

Это заставило авторов сосредоточиться на обитающих в скалах микроорганизмах, функционирующих в отсутствие света. Исследователи подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для выявления точных биомаркеров. По состоянию на февраль 2026 года ни одного живого аналога обнаружено не было.

Ранее мы писали о том, что ледяная пещера посреди жаркой пустыни не может растаять уже три тысячи лет.

Аксинья Титова
