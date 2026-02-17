#Референдум-2026
Наука и технологии

Эксперимент показал, почему детям трудно дается математика

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 21:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты из Стэнфордского университета в рамках эксперимента предлагали детям определить, какое число больше, или выбрать более многочисленную группу точек. Ученые отслеживали не только правильность ответов, но и то, меняет ли ребенок свою стратегию после ошибки, сообщает Zakon.kz.

Опыты показали, что трудности с математикой у детей связаны не только с пониманием чисел, но и с тем, как мозг реагирует на ошибки. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Neuroscience.

Оказалось, что дети с математическими трудностями реже корректировали подход к решению, даже сталкиваясь с разными типами ошибок. Нейровизуализация показала снижение активности в областях мозга, отвечающих за контроль и адаптацию поведения.

"Эти нарушения могут быть не специфичны исключительно для числовых навыков, а отражать более общие когнитивные процессы, связанные с мониторингом выполнения задач и адаптацией поведения по мере обучения", – отметила руководитель эксперимента Хесанг Чанг.

Ранее сообщалось, что в селе Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области подрастает настоящий вундеркинд. В четыре года Али Адамбек в уме складывает двузначные и даже трехзначные числа, а также свободно выполняет умножение.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
