Наука и технологии

"Погасшее" Солнце готово вспыхнуть с новой силой: ждать ли магнитных бурь

пятно на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 17:33 Фото: xras
Период затишья на Солнце завершается – на его видимую сторону возвращается область с пятнами (4366), поставившая в начале февраля рекорд XXI века по вспышечной активности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 февраля 2026 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце завершился третий подряд день без пятен, который, скорее всего, станет заключительным. Самый глубокий провал солнечной активности с 2021 года, судя по всему, будет завтра или послезавтра прерван самым радикальным образом – из-за восточного края Солнца к Земле возвращается группа пятен 4366, установившая в начале текущего месяца рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Абсолютно непонятно, в каком состоянии находится активный центр. После того как в первых числах февраля здесь произошло шесть вспышек высшего уровня X и около 70 вспышек уровня М (самое большое число в текущем столетии), область ушла на обратную сторону звезды и полностью скрылась от наблюдения", – отметили ученые.

Однако в момент ухода группы пятен были признаки ее разрушения.

"Тем не менее со вчерашнего вечера, когда данный центр, по расчетам, должен был приблизиться к краю Солнца с обратной стороны, начал наблюдаться быстрый рост фонового излучения. Кроме того, признаки выхода чего-то крупного из-за восточного горизонта в данный момент просто видны невооруженным глазом на поступающих из космоса снимках. Вероятность второго столь же агрессивного всплеска активности, подобного наблюдавшемуся при первом прохождении группы 4366, считается в данный момент почти нулевой, хотя поживем – увидим. Но, как минимум, зима на Солнце благодаря этому сменится небольшой оттепелью", – резюмировали в лаборатории.

В начале февраля Солнце буквально сыпало вспышками, что сопровождалось магнитными бурями. А затем светило "погасло" – на нем исчезли все пятна. Такое затишье, если оно будет длительным, может "охладить" Землю.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Солнце готовит "сюрприз" к Новому году: есть ли угрозы Земле
13:11, 26 декабря 2025
Солнце готовит "сюрприз" к Новому году: есть ли угрозы Земле
Свыше 100 взрывов произошло на Солнце за неделю
23:42, 18 октября 2025
Свыше 100 взрывов произошло на Солнце за неделю
Вспышки на Солнце бьют рекорды: ждать ли магнитных бурь
11:30, 26 августа 2025
Вспышки на Солнце бьют рекорды: ждать ли магнитных бурь
