Ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один
После распада Пангеи (древний суперконтинент, существовавший в конце палеозойской и начале мезозойской эры, около 335-175 млн лет назад, и объединявший почти всю сушу Земли в единый массив) континенты продолжают двигаться из-за тектонических процессов.
Земная кора состоит из плит, которые медленно смещаются, открывая океаны и формируя горы. Этот цикл объединения и распада происходит каждые 400-600 миллионов лет, и нынешний этап дрейфа – лишь часть этого долгого процесса.
Моделирование NASA показывает, что расположение нового материка определит будущий климат Земли. Суперконтинент у экватора может стать чрезвычайно жарким, в северных широтах – холоднее из-за снежного покрова, внутренние территории могут превратиться в засушливые "печи".
Некоторые сценарии предполагают, что лишь 8-16% суши останется пригодной для жизни млекопитающих.
