Ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один

Ученые прогнозируют, что примерно через 200-250 миллионов лет континенты Земли снова объединятся в один суперконтинент. Это может кардинально изменить климат планеты, сообщает Zakon.kz.

После распада Пангеи (древний суперконтинент, существовавший в конце палеозойской и начале мезозойской эры, около 335-175 млн лет назад, и объединявший почти всю сушу Земли в единый массив) континенты продолжают двигаться из-за тектонических процессов.

Земная кора состоит из плит, которые медленно смещаются, открывая океаны и формируя горы. Этот цикл объединения и распада происходит каждые 400-600 миллионов лет, и нынешний этап дрейфа – лишь часть этого долгого процесса.

Моделирование NASA показывает, что расположение нового материка определит будущий климат Земли. Суперконтинент у экватора может стать чрезвычайно жарким, в северных широтах – холоднее из-за снежного покрова, внутренние территории могут превратиться в засушливые "печи".

Некоторые сценарии предполагают, что лишь 8-16% суши останется пригодной для жизни млекопитающих.

