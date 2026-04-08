Наука и технологии

Ученые прогнозируют, что все континенты Земли снова объединятся в один

Планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 07:59
Ученые прогнозируют, что примерно через 200-250 миллионов лет континенты Земли снова объединятся в один суперконтинент. Это может кардинально изменить климат планеты, сообщает Zakon.kz.

После распада Пангеи (древний суперконтинент, существовавший в конце палеозойской и начале мезозойской эры, около 335-175 млн лет назад, и объединявший почти всю сушу Земли в единый массив) континенты продолжают двигаться из-за тектонических процессов.

Земная кора состоит из плит, которые медленно смещаются, открывая океаны и формируя горы. Этот цикл объединения и распада происходит каждые 400-600 миллионов лет, и нынешний этап дрейфа – лишь часть этого долгого процесса.

Моделирование NASA показывает, что расположение нового материка определит будущий климат Земли. Суперконтинент у экватора может стать чрезвычайно жарким, в северных широтах – холоднее из-за снежного покрова, внутренние территории могут превратиться в засушливые "печи".

Некоторые сценарии предполагают, что лишь 8-16% суши останется пригодной для жизни млекопитающих.

Ранее сообщалось, что находка в ядре Земли опровергает происхождение большей части воды на планете.

Читайте также
Когда Земля станет непригодной для жизни
22:44, 17 ноября 2024
Когда Земля станет непригодной для жизни
Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле
07:59, 15 марта 2026
Ученые нашли "виновника" в регулярных ледниковых периодах на Земле
Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле
01:51, 20 февраля 2025
Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле
Читайте также
Гол Максима Самородова за "Ахмат" в РПЛ признан лучшим в марте
08:39, Сегодня
Гол Максима Самородова за "Ахмат" в РПЛ признан лучшим в марте
Голкипер из Казахстана пропустил пять шайб и вылетел из плей-офф канадской лиги хоккея
08:00, Сегодня
Голкипер из Казахстана пропустил пять шайб и вылетел из плей-офф канадской лиги хоккея
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
00:44, 08 апреля 2026
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
00:18, 08 апреля 2026
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
