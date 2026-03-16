После гибели динозавров жизнь на планете вспыхнула почти мгновенно

Жизнь на Земле начала восстанавливаться после падения астероида, уничтожившего динозавров, гораздо быстрее, чем считалось. Ученые из Техасского университета обнаружили, что микроскопические морские организмы появились уже через несколько тысяч лет после катастрофы, сообщает Zakon.kz.

Исследователи изучали фораминифер – микроорганизмы, чьи известковые оболочки сохраняются в осадках, – и с помощью изотопа гелия-3 определили сроки их появления. Работа ученных была опубликована в журнале Geology.

Выяснилось, что ключевой вид Parvularugoglobigerina eugubina возник через 3,5-11 тыс. лет после удара, а некоторые виды появились менее чем за 2 тыс. лет. По словам ученых, это показывает, как быстро жизнь может восстанавливаться после глобальных катастроф.

"Это невероятно быстро. Наша работа показывает, как быстро новые виды могут появляться после экстремальных событий и как быстро начала восстанавливаться окружающая среда", – сказал руководитель исследования, геолог Крис Лоури.

