Череп из прошлого: в Нью-Мексико нашли неизвестного динозавра

В лаборатории палеобиологии Вирджинского технологического университета студент-геонаук в течение двух лет изучал и реконструировал сильно поврежденный череп древнего динозавра. Работа пролила свет на раннюю эволюцию динозавров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, окаменелость была найдена еще в 1982 году в Нью-Мексико, а спустя десятилетия вновь изучена учеными и доставлена в университет. С помощью компьютерной томографии исследователи восстановили форму черепа и создали его 3D-модель.

Останки принадлежат хищному динозавру, жившему в конце триасового периода более 200 млн лет назад – задолго до появления тираннозавра. Ученые отмечают, что этот период был временем конкуренции ранних динозавров с другими группами животных.

Анализ показал необычные особенности строения черепа, нехарактерные для ранних динозавров, что говорит о более сложной эволюции, чем считалось ранее. Новый вид получил название Ptychotherates bucculentus.





"Мы остановились на названии Ptychotherates bucculentus, что в переводе с латинского означает "складчатый охотник с полными щеками. Один палео-художник даже сказал, что он похож на "убийственного кукольного персонажа", – говорят ученые.

Исследование также позволяет предположить, что некоторые ранние линии динозавров могли исчезнуть в результате массового вымирания в конце триасового периода.

Ранее сообщалось, что китайские строители случайно откопали останки огромного существа длиной 28 метров.