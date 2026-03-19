Наука и технологии

На Земле нашли растение, которое превращает обычную воду в "пришельца"

Инопланетный цветок, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 05:59 Фото: freepik
Ученые открыли уникальное явление: вода, проходящая через полый стебель хвоща (Equisetum), подает самый экстремальный изотопный сигнал кислорода среди всех известных земных материалов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет earth.com, это открытие заставляет ученых пересмотреть процессы испарения воды в растениях, ископаемых и даже в пустынном климате на нашей планете.

Во время эксперимента ученые из Университета Нью-Мексико (США) выяснили, что по мере испарения воды из стебля хвоща более легкие изотопы кислорода выходят в воздух быстрее, а тяжелые остаются внутри самого растения.

В итоге на верхушке тяжелый кислород достигает значений, которые ранее не формировались в природе на земле.

Этот процесс происходит до того, как вода попадает в листья, – то есть в самом стебле. Это означает, что ископаемые фитолиты могут искажать данные о древнем климате, если не учитывать новые факты.

Ранее археологи нашли в Альпах неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет.

Аксинья Титова
