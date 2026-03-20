Наука и технологии

Ученые составили список планет, на которых может быть жизнь

космос, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 17:56 Фото: pixabay
Из более чем 6000 известных на сегодня экзопланет астрономы отобрали 45, которые с наибольшей вероятностью могут быть обитаемыми, сообщает Zakon.kz.

Список потенциальных целей для поисков напечатан в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В основу легли новые данные миссии Gaia Европейского космического агентства и архива NASA Exoplanet Archive.

В список вошли 45 каменистых планет в обитаемой зоне (где вода остается жидкой), из них 24 – в так называемой "3D-обитаемой зоне". Эта категория учитывает энергию, получаемую планетой от светила и атмосферные процессы – и потому дает более консервативные оценки, то есть 3D-HZ уже за счет более дальней внутренней границы.

В этот список вошли как известные экзопланеты, включая Проксиму Центавра b, TRAPPIST-1 f и Kepler-186 f, так и менее знаменитые, например TOI-715 b, пишет "Наука".

К самым интересным из перечисленных авторы относят TRAPPIST-1 d, e, f и g (находятся на расстоянии 40 световых лет от Земли), а также LHS 1140 b (48 световых лет). Существование жидкой воды на этих планетах зависит, в частности, от наличия у них атмосферы.

Среди планет, получающих от своих звезд свет, наиболее близкий по интенсивности к тому, каким сегодня Солнце облучает Землю, – транзитные планеты TRAPPIST-1 e, TOI-715 b, Kepler-1652 b, Kepler-442 b, Kepler-1544 b, а также планеты, вызывающие колебания своих звезд: Проксима Центавра b, GJ 1061 d, GJ 1002 b и Wolf 1069 b.

Изучение экзопланет из этого перечня поможет (помимо основной громкой цели) уточнить границы обитаемой зоны. Экзопланеты с вытянутыми эллиптическими орбитами позволят проследить, как влияет на них изменение количества получаемого тепла, чтобы понять, должна ли планета постоянно пребывать в обитаемой зоне, или может пересекать ее границы и все равно оставаться пригодной для жизни.

"Конечно, сложно сказать, что именно делает планету более вероятным кандидатом на наличие жизни, но первый ключевой шаг – определить, куда именно смотреть. Именно в этом задача нашего проекта: указать на лучшие цели для наблюдений", – говорит астроном Гиллис Лоури из Университета штата Сан-Франциско.

Соавтор исследования Эбигейл Бол из Корнеллского университета добавила, что ученые могут использовать нашу Солнечную систему в качестве ориентира для поиска экзопланет, которые получают от своей звезды энергию в диапазоне между венерианской и марсианской.

"Наблюдение за этими планетами поможет понять, где проходит грань потери обитаемости, сколько энергии – это уже слишком много, и какие планеты остаются пригодными для жизни (а может, никогда и не были таковыми). Та же логика применима и к планетам с вытянутыми орбитами: насколько эксцентричной может быть орбита планеты, чтобы она все еще могла удерживать жидкую воду на поверхности и оставаться обитаемой?" – сказала она.

Список будет служить ориентиром для астрономов, изучающих ночное небо с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", "Нэнси Грейс Роман" (запуск запланирован на 2027 год), Чрезвычайно большого телескопа ELT (заработает в 2029 году), обсерватории обитаемых миров HWO (запуск в 2040-х) и предлагаемого проекта LIFE (Large Interferometer For Exoplanets).

Лоури уже использует этот список для предварительного изучения 10 планет, получающих радиацию, близкую к земной, и выделила две, расположенные достаточно близко – TRAPPIST-1 e и TOI-715 b. Обе вращаются вокруг небольших красных звезд, что упрощает наблюдение.

Ранее ученые заявили, что нашли на Луне место, где могут жить люди.

