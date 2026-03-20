#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Новый взгляд на сладкое: ученые оспаривают привычные рекомендации по питанию

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 21:47 Фото: freepik
Новое клиническое исследование показало, что изменение количества сладкой пищи в рационе человека не связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, научную работу проводили университеты Нидерландов и Великобритании.

Всего было задействовано 180 участников, которых разделили на три группы. Одна группа соблюдала рацион с высоким содержанием сладкой пищи, другая – с низкой сладостью, третья – с умеренным уровнем. Сладкий вкус в рационе формировался из смеси сахара, натуральных сладких продуктов и низкокалорийных подсластителей.

Исследователи проводили контрольные проверки через один, три и шесть месяцев, чтобы оценить, изменились ли предпочтения участников к сладкой пище. Также отслеживался вес участников, а образцы крови и мочи использовались для оценки риска диабета и состояния сердечно-сосудистой системы.

"Люди обладают естественной тягой к сладкому вкусу, что побудило многие организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, давать рекомендации по снижению количества сладких продуктов в рационе. Однако наши результаты не подтверждают такую рекомендацию, которая не учитывает источник сладкого вкуса – сахар, низкокалорийные подсластители или натуральные продукты", – сказала профессор психологии в Bournemouth University Кэтрин Эпплтон.

Отсутствие долгосрочных изменений в рационе и предпочтениях

К концу шести месяцев не было выявлено значимых различий между группами по любому из показателей. Участники также склонны были самостоятельно возвращаться к первоначальному уровню потребления сладких продуктов.

На основе этих результатов исследователи предполагают, что стратегии общественного здравоохранения, ориентированные на сокращение сладких продуктов, могут требовать пересмотра при борьбе с избыточным весом и ожирением.


"Речь не о том, чтобы есть меньше сладкого для снижения уровня ожирения. Проблемы со здоровьем связаны с потреблением сахара. Некоторые фастфуд-продукты могут не быть сладкими на вкус, но содержать много сахара. Точно так же многие натуральные сладкие продукты, такие как свежие фрукты и молочные продукты, могут приносить пользу здоровью. Следовательно, рекомендации для населения должны сосредоточиться на том, как люди могут снизить потребление сахара и энергоемких продуктов", – заключила профессор.

Ранее сообщалось, что необычный эксперимент по снижению веса проводят в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Видео двух голов матча КПЛ "Астана" - "Тобол"
23:03, Сегодня
Видео двух голов матча КПЛ "Астана" - "Тобол"
Дисквалифицированный боксёр из Казахстана проведёт бой с узбекистанцем за титул WBC
22:31, Сегодня
Дисквалифицированный боксёр из Казахстана проведёт бой с узбекистанцем за титул WBC
В России оценили действия вратаря "Сибири" в серии буллитов матча с "Барысом"
22:05, Сегодня
В России оценили действия вратаря "Сибири" в серии буллитов матча с "Барысом"
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
21:40, Сегодня
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: