Новый взгляд на сладкое: ученые оспаривают привычные рекомендации по питанию

Новое клиническое исследование показало, что изменение количества сладкой пищи в рационе человека не связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, научную работу проводили университеты Нидерландов и Великобритании.

Всего было задействовано 180 участников, которых разделили на три группы. Одна группа соблюдала рацион с высоким содержанием сладкой пищи, другая – с низкой сладостью, третья – с умеренным уровнем. Сладкий вкус в рационе формировался из смеси сахара, натуральных сладких продуктов и низкокалорийных подсластителей.

Исследователи проводили контрольные проверки через один, три и шесть месяцев, чтобы оценить, изменились ли предпочтения участников к сладкой пище. Также отслеживался вес участников, а образцы крови и мочи использовались для оценки риска диабета и состояния сердечно-сосудистой системы.

"Люди обладают естественной тягой к сладкому вкусу, что побудило многие организации, включая Всемирную организацию здравоохранения, давать рекомендации по снижению количества сладких продуктов в рационе. Однако наши результаты не подтверждают такую рекомендацию, которая не учитывает источник сладкого вкуса – сахар, низкокалорийные подсластители или натуральные продукты", – сказала профессор психологии в Bournemouth University Кэтрин Эпплтон.

Отсутствие долгосрочных изменений в рационе и предпочтениях

К концу шести месяцев не было выявлено значимых различий между группами по любому из показателей. Участники также склонны были самостоятельно возвращаться к первоначальному уровню потребления сладких продуктов.

На основе этих результатов исследователи предполагают, что стратегии общественного здравоохранения, ориентированные на сокращение сладких продуктов, могут требовать пересмотра при борьбе с избыточным весом и ожирением.





"Речь не о том, чтобы есть меньше сладкого для снижения уровня ожирения. Проблемы со здоровьем связаны с потреблением сахара. Некоторые фастфуд-продукты могут не быть сладкими на вкус, но содержать много сахара. Точно так же многие натуральные сладкие продукты, такие как свежие фрукты и молочные продукты, могут приносить пользу здоровью. Следовательно, рекомендации для населения должны сосредоточиться на том, как люди могут снизить потребление сахара и энергоемких продуктов", – заключила профессор.

Ранее сообщалось, что необычный эксперимент по снижению веса проводят в Китае.