Наука и технологии

Ученые отыскали на дне Северного моря "затерянный мир"

Фото: freepik
Новое исследование показало, что ныне затопленная территория Доггерленда в Европе более 16 тысяч лет назад была покрыта умеренным ландшафтом из дубов, вязов и лещины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пишет Wildlife Magazine, Доггерленд – обширная затопленная территория, существовавшая в эпоху мезолита (после последнего оледенения) на месте нынешней южной части Северного моря.

На протяжении нескольких тысяч лет восточное побережье Великобритании было соединено с обширными территориями северо-западной Европы, включая северную Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и датский полуостров Ютландия.

С тех пор как Доггерленд был "открыт" в начале XX века, ученые долго спорили о том, когда деревья впервые появились в этом регионе и насколько эти леса подходили для доисторических поселений.

В новом исследовании, проведенном под руководством Уорикского университета с использованием древней ДНК осадочных пород (sedaDNA), извлеченной из 41 морского керна, пробуренного в Южном Доггерленде, было обнаружено, что деревья умеренного климата, такие как дуб, вяз и лещина, произрастали в этом регионе более 16 тыс. лет назад.

Исследование также выявило ДНК родственного грецкого ореха вида Pterocarya, который, как считалось, исчез из северо-западной Европы 400 тыс. лет назад.

Наличие лесных массивов в Доггерленде 16 тыс. лет назад позволяет предположить, что деревья смогли довольно быстро заселить этот регион после окончания последнего ледникового максимума (ЛГМ) примерно 20 тыс. лет назад.

Эти лесные массивы предоставляли богатые экологические ресурсы как для людей, так и для других животных, таких как кабаны, олени, бобры и медведи. Основываясь на своих выводах, исследователи считают, что леса Доггерленда были так пригодны для жизни и богаты ресурсами, что могли поддерживать существование нескольких ранних мезолитических общин.

Еще один важный вывод из этого последнего исследования, опубликованного ранее в этом месяце в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), заключается в том, что некоторые части Доггерленда пережили несколько крупных наводнений, включая цунами Стурегга 8150 лет назад.

Исследование также выявило доказательства того, что Северное море сформировалось позже, чем считалось ранее, и что часть Доггерленда оставалась над водой вплоть до 7000 лет назад.

Ранее археологи нашли в Альпах неожиданное сооружение, скрывавшееся 2000 лет.

Аксинья Титова
