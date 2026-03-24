В Китае обнаружили второе по величине в мире месторождение редкоземов
Об уникальной находке рассказало агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. В результате геологоразведки обнаружили 9,66 миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. После этого доказанные запасы редкоземов в том районе увеличились на 300%.
Оксиды редкоземельных элементов широко используются в современной промышленности и высокотехнологичном производстве, отметили специалисты.
А еще в районе Маонюпин обнаружили запасы таких минералов, как флюорит (27,14 миллиона тонн) и барит (37,23 миллиона тонн).
Флюорит является основным источником фтора в промышленности, а барит используется в нефтедобыче.
Эксперты утверждают: по объемам оксидов редкоземельных элементов месторождение Маонюпин уступает только горнодобывающему району Баян-Обо в автономном районе КНР Внутренняя Монголия.
