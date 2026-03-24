Наука и технологии

В Китае обнаружили второе по величине в мире месторождение редкоземов

В Китае обнаружили второе по величине в мире месторождение редкоземельных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 14:08
Китайские геологи обнаружили на юго-западе КНР вторые в мире по величине запасы легких редкоземельных элементов. Месторождение расположено в горнодобывающем районе Маонюпин провинции Сычуань, сообщает Zakon.kz.

Об уникальной находке рассказало агентство ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. В результате геологоразведки обнаружили 9,66 миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. После этого доказанные запасы редкоземов в том районе увеличились на 300%.

Оксиды редкоземельных элементов широко используются в современной промышленности и высокотехнологичном производстве, отметили специалисты.

А еще в районе Маонюпин обнаружили запасы таких минералов, как флюорит (27,14 миллиона тонн) и барит (37,23 миллиона тонн).

Флюорит является основным источником фтора в промышленности, а барит используется в нефтедобыче.

Эксперты утверждают: по объемам оксидов редкоземельных элементов месторождение Маонюпин уступает только горнодобывающему району Баян-Обо в автономном районе КНР Внутренняя Монголия.

Ранее Zakon.kz писал, что в Казахстане обнаружены уникальные залежи редкоземельных металлов.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
В Казахстане обнаружены уникальные залежи редкоземельных металлов
16:34, 02 апреля 2025
В Казахстане обнаружены уникальные залежи редкоземельных металлов
Мощный взрыв газа в Китае попал на видео
20:50, 08 ноября 2023
Мощный взрыв газа в Китае попал на видео
Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия
06:59, 12 ноября 2025
Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия
Последние
Популярные
Читайте также
Громкое возвращение: стала известна дата боя Конора Макгрегора
14:22, Сегодня
Громкое возвращение: стала известна дата боя Конора Макгрегора
Рыбакина столкнётся с большими трудностями в матче за полуфинал на Miami Open
13:52, Сегодня
Рыбакина столкнётся с большими трудностями в матче за полуфинал на Miami Open
Знаменитый футболист "Кайрата" решил завершить карьеру игрока
13:26, Сегодня
Знаменитый футболист "Кайрата" решил завершить карьеру игрока
Уволенный из "Актобе" болгарский тренер останется в Казахстане
13:08, Сегодня
Уволенный из "Актобе" болгарский тренер останется в Казахстане
