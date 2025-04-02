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События

В Казахстане обнаружены уникальные залежи редкоземельных металлов

Казахстан, уникальность, залежи, редкоземельные металлы, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 16:34 Фото: pexels
Карагандинские геологи открыли месторождение редкоземельных элементов. По данным пресс-службы Министерства промышленности и строительства, аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, сообщает Zakon.kz.

Так, при выполнении поисковых работ на участке Куйректыколь выявлено несколько перспективных площадей с крупными ресурсами редкоземельных металлов, которые суммарно составляют порядка миллиона тонн.

В геологическом отношении рудовмещающие породы участка Куйректыколь представляют собой древнюю вулканическую постройку, сложенную потухшими вулканами и продуктами их деятельности, которые впоследствии были изменены более поздними магматическими процессами.

По масштабам оруденения наиболее перспективными являются площади Иргиз и Дос 2, где содержание суммы редкоземельных элемементов превышает 0,1%, достигая в отдельных пробах 0,25% и выше.

После анализа всех имеющихся исторических материалов по району и данных поисковых работ также была дополнительно выделена и предварительно оценена весьма обширная прогнозная площадь Жаңа Қазақстан. Площадь включает в себя практически весь участок Куйректыколь.

"Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров составляют свыше 20,0 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т".Пресс-служба Министерства промышленности и строительства

Стоит отметить, что аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленному типу.

Специалисты подчеркивают, что выявленные редкоземельные залежи и перспективные площади при их дальнейшем подтверждении могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов, что позволит стремительно развить высокотехнологичную отрасль редкоземельных металлов.

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Примечательно, что 31 марта 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития геологии и недропользования. Тогда внимание уделено проводимой работе по увеличению к 2026 году площади геолого-геофизической изученности до 2,2 млн квадратных километров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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