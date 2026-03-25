Наука и технологии

Земля потеряла баланс: ученые выступили с тревожным заявлением

Планета, космос, свет, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 06:23 Фото: pexels
Дальнейшее сжигание ископаемого топлива удерживает тепло в атмосфере, океанах и на суше Земли – вместо того, чтобы оно отражалось обратно в космос. Это привело к потере баланса, поддерживающего на планете стабильный климат, сообщает Zakon.kz.

Такой вывод озвучили в докладе Организации Объединенных Наций.

Исследователи выяснили, что разница между поглощенной и отраженной энергией является самой большой с момента начала измерений в 1960 году. Это означает, что все больше тепла Солнца остается на Земле.

Согласно отчету "Состояние глобального климата" Всемирной метеорологической организации, этот дисбаланс приводит к нагреванию океанов, атмосферы и ледяных регионов планеты.

В стабильном климате количество энергии, поступающей от Солнца, примерно равно той, которая отражается обратно в космос. Однако в настоящее время выбросы парниковых газов – углекислого газа, метана и закиси азота – достигли самого высокого уровня как минимум за 800 тысяч лет и нарушили это равновесие, объясняют исследователи.

Последние 11 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В прошлом году средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,43 °C, а 2024 год стал самым жарким – с показателем 1,55 °C.

Мировой океан продолжает нагреваться, поглощая углекислый газ из атмосферы. Площадь морского льда в Арктике остается на рекордно низком уровне, а в Антарктике – третья самая низкая за всю историю наблюдений.

Энергетический избыток, который удерживает Земля, перераспределяется между океанами, атмосферой и сушей. По словам ученых, это повышает вероятность и силу экстремальных погодных явлений – мощных штормов, тепловых волн, засух и сильных ливней.

Ранее ученые открыли четвертое состояние воды.

Аксинья Титова
Читайте также
Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых
17:37, 13 марта 2026
Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых
Ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода
04:30, 23 декабря 2025
Ученые нашли место, где 4,5 млрд лет назад на Земле хранилась вся вода
Ученые заявили об изменении длительности дня
16:44, 17 июля 2024
Ученые заявили об изменении длительности дня
