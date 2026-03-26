#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Наука и технологии

Ученые объявили о редком явлении – человечество несколько дней будет видеть Солнце целиком

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 13:23 Фото: pixabay
Человечество несколько дней будет видеть все Солнце, сообщает Zakon.kz.

О редком явлении сегодня, 26 марта 2026 года, объявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Космический аппарат Solar Orbiter, принадлежащий Европейскому космическому агентству и обращающийся вокруг Солнца, вышел точно на противоположную от Земли сторону своей орбиты. А это значит, что в настоящий момент человечество может наблюдать все Солнце целиком – как обращенную к Земле его сторону, так и противоположную".

Фото: Telegram/lpixras

На снимках: слева – Солнце, видимое сейчас от Земли (телескоп HMI на SDO), справа – обратная сторона Солнца, видимая Solar Orbiter (прибор PHI).

Такая геометрически точная конфигурация, по данным ученых, сохранится еще несколько суток, "а потом постепенно начнет рассыпаться, так как аппарат начнет обгонять Землю".

"Тем не менее значительную часть невидимой с Земли солнечной поверхности можно будет наблюдать еще несколько месяцев. К концу весны доступной будет оставаться еще около 2/3 обратной стороны. К концу лета же аппарат окончательно догонит Землю, расположится между ней и Солнцем и будет видеть то же, что и околоземные телескопы".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В качестве любопытного факта ученые заметили, что ни вспышки, ни пятна, наблюдаемые в этот период аппаратом, не войдут в мировые каталоги.

"Туда по-прежнему будут заноситься только события, регистрируемые на обращенной к Земле стороне. В противном случае число вспышек в каталогах в этот период удваивалось бы, что впоследствии могло привести к путанице в оценке солнечной активности, создавая иллюзию, что она краткосрочно возросла на 100%".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Уточняется, что текущие данные с Solar Orbiter доступны на сайте проекта.

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 13:23
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: