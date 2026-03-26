Ученые объявили о редком явлении – человечество несколько дней будет видеть Солнце целиком

Человечество несколько дней будет видеть все Солнце, сообщает Zakon.kz.

О редком явлении сегодня, 26 марта 2026 года, объявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Космический аппарат Solar Orbiter, принадлежащий Европейскому космическому агентству и обращающийся вокруг Солнца, вышел точно на противоположную от Земли сторону своей орбиты. А это значит, что в настоящий момент человечество может наблюдать все Солнце целиком – как обращенную к Земле его сторону, так и противоположную".

Фото: Telegram/lpixras

На снимках: слева – Солнце, видимое сейчас от Земли (телескоп HMI на SDO), справа – обратная сторона Солнца, видимая Solar Orbiter (прибор PHI).

Такая геометрически точная конфигурация, по данным ученых, сохранится еще несколько суток, "а потом постепенно начнет рассыпаться, так как аппарат начнет обгонять Землю".

"Тем не менее значительную часть невидимой с Земли солнечной поверхности можно будет наблюдать еще несколько месяцев. К концу весны доступной будет оставаться еще около 2/3 обратной стороны. К концу лета же аппарат окончательно догонит Землю, расположится между ней и Солнцем и будет видеть то же, что и околоземные телескопы". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В качестве любопытного факта ученые заметили, что ни вспышки, ни пятна, наблюдаемые в этот период аппаратом, не войдут в мировые каталоги.

"Туда по-прежнему будут заноситься только события, регистрируемые на обращенной к Земле стороне. В противном случае число вспышек в каталогах в этот период удваивалось бы, что впоследствии могло привести к путанице в оценке солнечной активности, создавая иллюзию, что она краткосрочно возросла на 100%". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Уточняется, что текущие данные с Solar Orbiter доступны на сайте проекта.

