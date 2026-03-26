Наука и технологии

Связь между просмотром телевизора и риском деменции обнаружили ученые

риск деменции, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 18:39 Фото: pexels
Новое исследование показало, что не вся "сидячая" активность одинаково вредна для мозга. Оказалось, что привычка проводить время перед телевизором может повышать риск деменции, тогда как чтение или работа за столом, наоборот, защищают когнитивное здоровье, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Согласно информации, ученые проанализировали данные более 20 тыс. человек в возрасте от 35 до 64 лет, за которыми наблюдали почти 20 лет. Они сравнили разные виды сидячего образа жизни и их влияние на риск развития деменции.

В результате специалисты сделали вывод, что решающую роль играет не сам факт сидения, а то, чем именно занимается человек в это время.

Как выяснилось, "пассивные" занятия – например, просмотр телевизора – связаны с повышенным риском деменции. В то же время "активные" формы сидячей деятельности, такие как чтение, работа за компьютером или интеллектуальная деятельность, наоборот, снижают этот риск.

По словам ведущего автора исследования Матса Халльгрена из Каролинского института, уровень вовлеченности мозга во время сидячих занятий может быть ключевым фактором, влияющим на когнитивное здоровье в будущем.

Исследование также показало:

  • увеличение времени "умственно активных" занятий связано со снижением риска деменции;
  • даже частичная замена пассивного досуга активным дает положительный эффект;
  • при этом уровень физической активности также остается важным фактором здоровья.

Ученые подчеркивают, что в среднем взрослые проводят в сидячем положении до 9-10 часов в день. И хотя полностью отказаться от этого невозможно, важно менять качество такого времени.

По данным врачей, деменция остается одной из ведущих причин инвалидности и смертности среди пожилых людей во всем мире, поэтому поиск управляемых факторов риска – ключевая задача современной медицины.

Авторы работы отмечают: результаты носят наблюдательный характер и требуют подтверждения в клинических испытаниях, однако уже сейчас они могут лечь в основу рекомендаций по профилактике деменции.

Ранее ученые выяснили, почему деменция чаще бьет по женщинам.

Оксана Житникова
Ученые выяснили, что негативно сказывается на работе мозга
19:21, 20 января 2026
Ученые выяснили, что негативно сказывается на работе мозга
Ученые выяснили, что повышает риск деменции
21:01, 17 декабря 2025
Ученые выяснили, что повышает риск деменции
Врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию
19:44, 15 января 2026
Врач раскрыла, как алкоголь может приблизить деменцию
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
