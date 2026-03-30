От проекта до запуска: как проверяют ядерный реактор

Как проверяют ядерный реактор перед запуском, какие этапы он проходит и зачем нужны стресс-тесты – подробнее в нашем материале.

Запуск ядерного реактора – это длительный и поэтапный процесс, в котором каждая система проходит проверку задолго до начала работы. До ввода в эксплуатацию установка тестируется в разных режимах, включая сценарии аварийных ситуаций. Как рассказал заместитель главного инженера исследовательского реактора ВВР-К Института ядерной физики Асхат Бекбаев, подготовка к пуску включает несколько обязательных этапов.

"Сначала проводится проектная и экспертная оценка, затем – монтаж и индивидуальные испытания оборудования, после чего переходят к комплексным проверкам. Один из ключевых этапов – так называемые "холодные" испытания, которые проходят без загрузки топлива. Специалисты проверяют целостность контуров охлаждения, работу насосов и теплообменников, функционирование систем управления и защиты, включая аварийную остановку, а также корректность работы датчиков и измерительных приборов", – пояснил Асхат Бекбаев.

После этого реактор переходит к "горячим" испытаниям – уже с загрузкой топлива и контролируемой ядерной цепной реакцией деления.

"На этом этапе проверяется поведение реактора как ядерной установки: физические характеристики активной зоны, управляемость цепной реакции, эффективность систем охлаждения при реальной тепловой нагрузке, а также работа всех систем безопасности в условиях, приближенных к эксплуатационным. Особое внимание уделяется способности реактора быстро и безопасно останавливаться и устойчиво работать на разных уровнях мощности", – рассказал эксперт.

Отдельно проводятся стресс-тесты, в ходе которых моделируются аварийные ситуации.

"Это комплексные проверки, в ходе которых моделируются экстремальные и маловероятные сценарии, такие как потеря внешнего электроснабжения, отказ систем охлаждения или внешние воздействия. В этих условиях оценивается способность реактора автоматически остановить цепную реакцию (деления), эффективность систем безопасности и устойчивость работы без внешнего вмешательства", – отметил специалист.

По словам заместителя главного инженера исследовательского реактора ВВР-К Института ядерной физики Асхата Бекбаева, контроль за безопасностью ведется сразу на нескольких уровнях. Основное решение о запуске принимает национальный регулятор, который проводит экспертизу, выдает лицензии и принимает решение о запуске. При этом международные организации, прежде всего МАГАТЭ, участвуют в формате независимой оценки, проводят экспертные миссии и дают рекомендации по повышению уровня безопасности. Эксперт отметил, что весь цикл испытаний занимает значительное время и проходит поэтапно.

"Период от завершения строительства до выхода на полноценную эксплуатацию обычно занимает от одного до двух лет. Он включает холодные и горячие испытания, физический пуск и поэтапный вывод на мощность. При этом переход к каждому следующему этапу возможен только после подтверждения безопасности предыдущего. Такой подход позволяет проверить реактор в разных условиях и минимизировать риски еще до начала его работы", – добавил спикер.

Важно отметить, что эксплуатационный персонал Института ядерной физики уже имеет такой опыт, а именно ввод в эксплуатацию реактора ВВР-К после конверсии на новый вид топлива и модернизации. Этот опыт обеспечит безопасность ввода в эксплуатацию нового реактора.