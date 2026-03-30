#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Наука и технологии

Как замедлить ухудшение памяти, рассказали ученые

Как замедлить ухудшение памяти, рассказали ученые, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 19:50
Состояние кишечной микрофлоры влияет на когнитивные функции и развитие нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие 15 клинических исследований, в которых участвовали больше четырех тысяч пациентов, сообщает Zakon.kz.

Врачи изучили, как разные вмешательства в работу кишечника влияют на работу мозга. Выяснилось, что улучшение состава кишечных бактерий связано с улучшением памяти, скорости мышления и общей когнитивной функции, особенно у людей с ранними нарушениями. Более подробные результаты работы опубликованы в журнале Nutrition Research.

Максимально выраженный эффект наблюдался при изменении питания и приеме пробиотиков, а также при трансплантации микробиоты. Эти подходы увеличивали разнообразие полезных бактерий, усиливали выработку веществ, защищающих мозг, и снижали воспаление – один из факторов ухудшения когнитивных способностей.

Авторы подчеркнули, что такие вмешательства наиболее эффективны на ранних стадиях. При уже развитых формах деменции влияние оказалось незначительным. Тем не менее исследование показывает, что работа с микрофлорой кишечника может стать перспективным направлением для замедления возрастного снижения когнитивных функций.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее медики выявили нестандартную причину ухудшения памяти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: