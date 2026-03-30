Как замедлить ухудшение памяти, рассказали ученые

Состояние кишечной микрофлоры влияет на когнитивные функции и развитие нейродегенеративных заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие 15 клинических исследований, в которых участвовали больше четырех тысяч пациентов, сообщает Zakon.kz.

Врачи изучили, как разные вмешательства в работу кишечника влияют на работу мозга. Выяснилось, что улучшение состава кишечных бактерий связано с улучшением памяти, скорости мышления и общей когнитивной функции, особенно у людей с ранними нарушениями. Более подробные результаты работы опубликованы в журнале Nutrition Research.

Максимально выраженный эффект наблюдался при изменении питания и приеме пробиотиков, а также при трансплантации микробиоты. Эти подходы увеличивали разнообразие полезных бактерий, усиливали выработку веществ, защищающих мозг, и снижали воспаление – один из факторов ухудшения когнитивных способностей.

Авторы подчеркнули, что такие вмешательства наиболее эффективны на ранних стадиях. При уже развитых формах деменции влияние оказалось незначительным. Тем не менее исследование показывает, что работа с микрофлорой кишечника может стать перспективным направлением для замедления возрастного снижения когнитивных функций.

Ранее медики выявили нестандартную причину ухудшения памяти.