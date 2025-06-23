Как определить первые признаки предстоящего расставания пары

15 тыс. человек участвовали в четырех национальных долгосрочных исследованиях в Германии, Великобритании, Нидерландах и Австралии. Ученые проанализировали и пришли к выводу, что разрыв романтических отношений редко бывает внезапным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Personality and Social Psychology, у людей, впоследствии разорвавших отношения, наблюдается типичная двухфазная динамика: сначала медленное снижение удовлетворенности, а затем резкое падение примерно за семь месяцев – два года до расставания. Это состояние авторы назвали "терминальным спадом".

"Мы хотели понять, как меняются чувства в отношениях не с момента их начала, а в зависимости от близости к разрыву. Получилось, что предвестники расставания могут быть заметны задолго до него", – пояснила автор исследования Янина Ларисса Бюлер.

Отмечается, что инициаторы расставаний начинали чувствовать недовольство раньше, чем те, кого бросали. Зато у последних спад происходил более стремительно. При этом ни пол, ни опыт предыдущих отношений не оказали существенного влияния на общую картину, в отличие от возраста и статуса брака – они играли роль, но по-разному в зависимости от страны.

Эксперты по итогу пришли к выводу, что ухудшение отношений редко бывает внезапным. Оно начинается незаметно и постепенно, а затем перерастает в быстрый обрыв – когда исправить ситуацию становится все труднее.

Ранее были названы знаки зодиака, которые легко вовлекаются в любовные треугольники.