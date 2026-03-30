#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Наука и технологии

Интервальное голодание и скрытый эффект для женского организма

интервальное голодание, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 22:05 Фото: freepik
Профессор питания Университета Иллинойса в Чикаго (UIC) Криста Варади рассказала о новом исследовании, которое изучало методы снижения веса, в том числе и интервальное голодание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UIC today, данный метод влияет на гормоны и симптомы у пациентов с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), который поражает до 18% женщин детородного возраста. Это состояние возникает, когда организм женщины вырабатывает слишком много гормонов группы андрогенов, главным образом тестостерона. В результате могут развиваться нарушения менструального цикла, ожирение и даже бесплодие. Отмечается, что у некоторых людей это может вызывать побочные эффекты, связанные с настроением, либидо и метаболизмом, а также повышать риск инсульта.

"Мы ищем другие способы снижения уровня тестостерона у этих женщин. Один из способов – это снижение веса. Если человек теряет примерно 5% массы тела, это может помочь снизить уровень тестостерона и обойтись без медикаментозного вмешательства", – отметила она.

Как выяснилось, ограничение приема пищи шестичасовым окном в день снижает уровень тестостерона, не оказывая негативного влияния на женские гормоны. Также было показано, что снижение веса через подсчет калорий снижает тестостерон.

Некоторые критики интервального голодания утверждали, что такая диета нарушает женские гормоны, отмечает Варади.

"Существует мнение, что интервальное голодание очень вредно для женщин. Это неверно. Это исследование и несколько других, проведенных нашей лабораторией и другими учеными, показывают, что интервальное голодание может улучшать уровень женских гормонов, особенно у женщин с СПКЯ", – пояснила она.

Варади и ее коллеги изучали разновидность интервального голодания, называемую time-restricted eating (ограничение приема пищи по времени). В этом методе питание происходит только в течение фиксированного периода – шести или восьми часов в день. В оставшиеся 18 или 16 часов человек воздерживается от пищи, употребляя только воду и напитки без калорий, до следующего дня.

То же самое дает и подсчет калорий, который исследователи изучали параллельно с интервальным голоданием. Но интервальное голодание имеет дополнительные преимущества.

"Это способ уменьшить потребление энергии без сложного подсчета калорий", – объяснила Варади.

Согласно данным издания, в научной работе приняли участие 76 женщин с СПКЯ до менопаузы. Ученые сравнили результаты после шести месяцев между временем питания с 13:00 до 19:00 и подсчетом калорий. Оба подхода сократили среднее потребление примерно на 200 калорий в день, что привело к потере около 4,5 кг за шесть месяцев.

В обеих группах снизился уровень тестостерона. Но только у группы с ограничением по времени уменьшился индекс свободных андрогенов – соотношение между тестостероном и белком, транспортирующим его в крови, что показывает, сколько активного тестостерона достигает тканей организма. Также улучшился показатель A1C, маркер риска диабета.

Хотя интервальное голодание не уменьшило другие симптомы СПКЯ, такие как нерегулярность менструаций, Варади отметила, что эти симптомы могут улучшиться при более длительном соблюдении диеты и большей потере веса.

Около 80% участниц группы с ограничением по времени сообщили, что планируют продолжать диету.

Ранее сообщалось, что необычный эксперимент по снижению веса проводят в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: