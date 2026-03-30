Интервальное голодание и скрытый эффект для женского организма

Профессор питания Университета Иллинойса в Чикаго (UIC) Криста Варади рассказала о новом исследовании, которое изучало методы снижения веса, в том числе и интервальное голодание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UIC today, данный метод влияет на гормоны и симптомы у пациентов с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), который поражает до 18% женщин детородного возраста. Это состояние возникает, когда организм женщины вырабатывает слишком много гормонов группы андрогенов, главным образом тестостерона. В результате могут развиваться нарушения менструального цикла, ожирение и даже бесплодие. Отмечается, что у некоторых людей это может вызывать побочные эффекты, связанные с настроением, либидо и метаболизмом, а также повышать риск инсульта.

"Мы ищем другие способы снижения уровня тестостерона у этих женщин. Один из способов – это снижение веса. Если человек теряет примерно 5% массы тела, это может помочь снизить уровень тестостерона и обойтись без медикаментозного вмешательства", – отметила она.

Как выяснилось, ограничение приема пищи шестичасовым окном в день снижает уровень тестостерона, не оказывая негативного влияния на женские гормоны. Также было показано, что снижение веса через подсчет калорий снижает тестостерон.

Некоторые критики интервального голодания утверждали, что такая диета нарушает женские гормоны, отмечает Варади.

"Существует мнение, что интервальное голодание очень вредно для женщин. Это неверно. Это исследование и несколько других, проведенных нашей лабораторией и другими учеными, показывают, что интервальное голодание может улучшать уровень женских гормонов, особенно у женщин с СПКЯ", – пояснила она.

Варади и ее коллеги изучали разновидность интервального голодания, называемую time-restricted eating (ограничение приема пищи по времени). В этом методе питание происходит только в течение фиксированного периода – шести или восьми часов в день. В оставшиеся 18 или 16 часов человек воздерживается от пищи, употребляя только воду и напитки без калорий, до следующего дня.

То же самое дает и подсчет калорий, который исследователи изучали параллельно с интервальным голоданием. Но интервальное голодание имеет дополнительные преимущества.

"Это способ уменьшить потребление энергии без сложного подсчета калорий", – объяснила Варади.

Согласно данным издания, в научной работе приняли участие 76 женщин с СПКЯ до менопаузы. Ученые сравнили результаты после шести месяцев между временем питания с 13:00 до 19:00 и подсчетом калорий. Оба подхода сократили среднее потребление примерно на 200 калорий в день, что привело к потере около 4,5 кг за шесть месяцев.

В обеих группах снизился уровень тестостерона. Но только у группы с ограничением по времени уменьшился индекс свободных андрогенов – соотношение между тестостероном и белком, транспортирующим его в крови, что показывает, сколько активного тестостерона достигает тканей организма. Также улучшился показатель A1C, маркер риска диабета.

Хотя интервальное голодание не уменьшило другие симптомы СПКЯ, такие как нерегулярность менструаций, Варади отметила, что эти симптомы могут улучшиться при более длительном соблюдении диеты и большей потере веса.

Около 80% участниц группы с ограничением по времени сообщили, что планируют продолжать диету.

