Наука и технологии

Скрытая реакция организма: у кого алкоголь вызывает больше воспаления

алкоголь, алкоголизм, наука, ученый, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 22:05
Американские специалисты смогли доказать, что даже правильное питание не способно полностью нейтрализовать вред алкоголя для организма. Исследование показало связь умеренного и высокого потребления спиртного с усилением хронического воспаления, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовал 91 человек с избыточным весом и ожирением. Добровольцев разделили на группы в зависимости от уровня потребления алкоголя и оценили показатели воспаления в крови, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выяснилось, что у женщин при умеренном и высоком употреблении спиртного уровень воспалительных маркеров был выше, чем у тех, кто пил мало. У участников обоих полов с высоким потреблением алкоголя также повышался уровень TNF-α – одного из ключевых маркеров воспаления.

"Здоровое питание немного снижало воспаление, но не компенсировало негативное влияние алкоголя", – заключают авторы исследования.

Ученые подчеркнули, что исследование проводилось только среди людей с лишним весом, поэтому результаты нельзя полностью распространять на всех.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк рассказала, как сохранить здоровье сердца и сосудов в жаркую погоду.

