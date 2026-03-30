#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

В мрачных глубинах океана нашли рыбу с уникальным зрением и "прозрачной" головой

Фото: скриншот видеотрансляции
В глубинах океана, куда солнечный свет почти не проникает, живет одна из самых удивительных рыб планеты – тихоокеанский бочкоглаз (второе название – малоротая макропинна, Macropinna microstoma), сообщает Zakon.kz.

Глаза бочкоока не спрятаны в непрозрачных тканях, как у большинства позвоночных, а находятся под прозрачным куполом, покрывающим верхнюю часть головы и заполненным прозрачной жидкостью.

Это существо адаптировалось к экстремальным условиям и выработало уникальную систему зрения, которая позволяет ему эффективно охотиться в темноте. О ней рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс из Университета Рутгерса.

Как пояснил биолог, глубины на уровне 600-800 метров считаются одними из самых сложных для зрения сред на Земле. Свет туда поступает только сверху и очень слабый, поэтому добычу обычно видно лишь в виде силуэтов или коротких вспышек биолюминесценции. В таких условиях даже незначительная ошибка может стоить хищнику добычи.

Главная отличительная черта этой рыбы – ее трубчатые глаза: они имеют форму длинных цилиндрических структур, напоминающих бочки, отсюда и название.

У большинства рыб глаза направлены в стороны. У бочкоока же они направлены вверх. Это позволяет рыбе сканировать воду над собой в поисках всего, что проходит между ней и слабым светом.

Такое необычное расположение глаз позволяет максимально собирать свет в любой момент. В то же время трубчатая форма еще больше усиливает этот эффект, направляя фотоны к сетчатке, которая приспособлена к чрезвычайной чувствительности.

В 2008 году вышло исследование ученых Института исследований аквариума Монтерей-Бэй. Как оказалось, глаза не зафиксированы – они могут вращаться внутри головы, переводя взгляд из положения "вверх" в положение "вперед".

Автор отметил, что это "открытие превратило удивительную анатомию рыбы в произведение эволюционного дизайна". Благодаря этому механизму бочкоглаз делит охоту на два этапа: сначала он неподвижно зависает, направляя глаза вверх и ища силуэт или биолюминесценцию добычи, а затем, обнаружив цель, поворачивает взгляд вперед и точно атакует.

Ранее ученые поставили под сомнение существование акул как таковых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана: что произошло
03:59, 19 февраля 2026
Акулы начали заплывать в глубины Антарктического океана: что произошло
Новый вирус нашли в глубинах Тихого океана
11:37, 22 сентября 2023
Новый вирус нашли в глубинах Тихого океана
Планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан"
06:40, 22 января 2026
Планетологи нашли на Марсе "Северный Ледовитый океан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Громыко назвал "чудом" выход "Кайрата" в основную стадию Лиги чемпионов
03:21, 31 марта 2026
Громыко назвал "чудом" выход "Кайрата" в основную стадию Лиги чемпионов
"Оторвалась от пелотона": легендарная теннисистка восхитилась игрой Соболенко
02:50, 31 марта 2026
"Оторвалась от пелотона": легендарная теннисистка восхитилась игрой Соболенко
Футзальный "Семей" остался без ключевого игрока до конца сезона
02:18, 31 марта 2026
Футзальный "Семей" остался без ключевого игрока до конца сезона
Главный тренер сборной Коморских Островов высказался о предстоящем матче с Казахстаном
01:49, 31 марта 2026
Главный тренер сборной Коморских Островов высказался о предстоящем матче с Казахстаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: