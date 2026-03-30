В мрачных глубинах океана нашли рыбу с уникальным зрением и "прозрачной" головой
Глаза бочкоока не спрятаны в непрозрачных тканях, как у большинства позвоночных, а находятся под прозрачным куполом, покрывающим верхнюю часть головы и заполненным прозрачной жидкостью.
Это существо адаптировалось к экстремальным условиям и выработало уникальную систему зрения, которая позволяет ему эффективно охотиться в темноте. О ней рассказал эволюционный биолог Скотт Треверс из Университета Рутгерса.
Как пояснил биолог, глубины на уровне 600-800 метров считаются одними из самых сложных для зрения сред на Земле. Свет туда поступает только сверху и очень слабый, поэтому добычу обычно видно лишь в виде силуэтов или коротких вспышек биолюминесценции. В таких условиях даже незначительная ошибка может стоить хищнику добычи.
Главная отличительная черта этой рыбы – ее трубчатые глаза: они имеют форму длинных цилиндрических структур, напоминающих бочки, отсюда и название.
У большинства рыб глаза направлены в стороны. У бочкоока же они направлены вверх. Это позволяет рыбе сканировать воду над собой в поисках всего, что проходит между ней и слабым светом.
Такое необычное расположение глаз позволяет максимально собирать свет в любой момент. В то же время трубчатая форма еще больше усиливает этот эффект, направляя фотоны к сетчатке, которая приспособлена к чрезвычайной чувствительности.
В 2008 году вышло исследование ученых Института исследований аквариума Монтерей-Бэй. Как оказалось, глаза не зафиксированы – они могут вращаться внутри головы, переводя взгляд из положения "вверх" в положение "вперед".
Автор отметил, что это "открытие превратило удивительную анатомию рыбы в произведение эволюционного дизайна". Благодаря этому механизму бочкоглаз делит охоту на два этапа: сначала он неподвижно зависает, направляя глаза вверх и ища силуэт или биолюминесценцию добычи, а затем, обнаружив цель, поворачивает взгляд вперед и точно атакует.
