ИИ принесет 700 млрд тенге дохода фонду "Самрук-Қазына"

В Астане 31 марта 2026 года состоялось заседание Общественного совета фонда "Самрук-Қазына", передает корреспондент Zakon.kz.

Основной темой заседания стало внедрение искусственного интеллекта в деятельность компаний фонда, а также ее цифровизация.

Фото: пресс-служба "Самрук-Казына"

Каким будет эффект от ИИ

"Есть четкое и конкретное поручение главы государства к холдингу "Самрук-Қазына" по развитию искусственного интеллекта как в фонде, так и в целом. Это уже давно перестало быть чем-то оригинальным, поскольку ИИ давно вошел не только в производственные процессы компаний, он существенно повлиял на систему управления в них", – напомнил председатель совета Болат Жамишев.

Фото: пресс-служба "Самрук-Казына"

Как отметил управляющий директор по цифровизации "Самрук-Қазына" Аблайхан Оспанов, сегодня компании СК реализуют 62 проекта с применением искусственного интеллекта по всем направлениям деятельности. Наибольшее количество инициатив реализуется в таких компаниях, как "КазМунайГаз", KEGOC и "Казахтелеком". Также активная работа ведется в "Қазақстан Темір Жолы", "Казатомпром", QazaqGaz и других компаниях группы.

"Мы выстроили четкую дорожную карту до 2030 года. Основной объем внедрения проектов запланирован уже на ближайшие годы: в 2026 году будет реализован 51 проект, после чего последуют этапы масштабирования и доработки. Это означает, что мы не откладываем планы на потом, а уже сейчас переходим к активной фазе внедрения", – подчеркнул Оспанов.

Ожидается, что эти проекты до 2030 года принесут компаниям 711 млрд тенге. В 2026 году перед компаниями стоит задача увеличить показатель EBITDA на 5% за счет внедрения искусственного интеллекта.

Нефтянка

В компании "КазМунайГаз" активно внедряются решения в рамках проекта ABAI. В частности, модуль управления заводнением – система, которая с помощью искусственного интеллекта решает задачу по поддержанию пластового давления для увеличения объема добычи нефти. В системе собраны данные по 30 тыс. скважин и оцифрованы более 150 показателей по каждой из них, что позволяет применять ИИ для оптимизации добычи нефти.

По итогам 2025 года за счет внедрения модуля было добыто дополнительно 12 тыс. тонн нефти, экономический эффект составил 1,5 млрд тенге.

"В текущем году мы планируем ввести в боевую эксплуатацию еще 4 модуля на основе искусственного интеллекта. Экономический эффект до 2030 года составит порядка 326 млрд тенге", – делится планами Оспанов.

Фото: пресс-служба "Самрук-Казына"

Еще один проект в этой сфере – это получение точных данных по остаткам и прогнозирование потребления. Проект ориентирован на использование технологий искусственного интеллекта для получения достоверных данных по остаткам в регионах Республики Казахстан, а также для корректного расчета и прогнозирования потребления.

В свою очередь проект по предиктивной аналитике отказов оборудования на НПЗ направлен на внедрение программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта для реализации предиктивной аналитики и раннего выявления рисков отказов оборудования.

Решение позволяет заблаговременно планировать ремонтные мероприятия, снижать уровень аварийности, минимизировать внеплановые простои и обеспечивать непрерывность производственного процесса.

ВИЭ

По словам управляющего директора, в рамках проекта "Прогнозирование генерации возобновляемых источников энергии" ИИ будет использоваться для повышения точности прогнозов выработки электроэнергии, оптимизацию операционного планирования и снижение финансовых потерь, связанных с отклонениями фактической генерации от заявленных графиков.

Логистика

В рамках проекта "Расширенная умная диагностика с AI-поддержкой" будет запущен автоматизированный анализ диагностических данных, ускорение формирования отчетности, а также повышение достоверности и полноты информации о состоянии инфраструктуры. Это позволит повысить эффективность управления ремонтными работами и снизить риски отказов.

Фото: пресс-служба "Самрук-Казына"

А проект "Скрытый транзит" поможет обнаруживать обходные схемы уклонения от платежей, повышать прозрачность расчетов и обеспечивать контроль за корректностью финансовых операций.

Кроме того, фонд совместно с министерством науки и высшего образования работает над созданием специализированного исследовательского университета по направлению искусственного интеллекта с особым статусом.

