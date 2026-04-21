Ожидается ли дальнейшее сокращение сотрудников в компаниях "Самрук-Қазына"

Управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность дальнейшего сокращения штата в компаниях фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по оптимизации численности было соответствующее поручение главы государства.

"На сегодняшний день поручение выполнили – по Астане мы оптимизировали численность на 10%, или порядка 729 штатных единиц. В "Казахтелекоме" была оптимизация порядка 10% от штата, по Астане. По зарплатам – у каждой компании есть свое штатное расписание, согласно которому прописана зарплата. Размер устанавливает совет директоров", – сказал Ауганов.

По поводу дальнейших сокращений он заявил, что пока они не планируются.

"Мы уже выполнили эту работу. Но это зависит от операционной деятельности той или иной компании. Сейчас мы конкретно не можем сказать, что по всей группе компаний будет оптимизация. По Астане уже была", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в "Самрук-Қазына" сократят 10% сотрудников.