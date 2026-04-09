Наука и технологии

Археологи нашли гигантские сферы в джунглях Амазонии: содержимое их поразило

Руки, сфера, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 04:59 Фото: Инстритут Мамирауа
Археологи, работающие недалеко от Фонте-Боа в бразильском штате Амазонас, обнаружили семь больших погребальных урн на археологическом участке в Среднем Солимоэнсе после того, как упавшее дерево обнажило сосуды в своих корнях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defencereview, внутри урн команда обнаружила фрагменты человеческих костей, рыбы и черепах – сочетание, которое исследователи описывают как свидетельство погребальных обрядов, связанных с ритуалами и питанием.

Урны находились в озере Кочила, являющемся частью сети искусственных островов, построенных исконными коренными общинами на затопляемых в сезон районах.

Фото: Инстритут Мамирауа

Эти возвышенности были созданы с использованием земли и фрагментов керамики для обеспечения возможности проживания во время высокого уровня воды, что позволило разместить захоронения в специально созданном ландшафте, а не в изолированном месте.

Первоначальный лабораторный анализ урн предполагает, что они были изготовлены из зеленоватой глины – достаточно редкого материала. Некоторые осколки демонстрируют следы красной глазури и отделки ангобой, но ни один из них, не соответствует известным традициям Нижней Амазонии.

Урны были захоронены на глубине около 40 сантиметров, вероятно, под древними домами, что позволяет предположить, что погребальные работы могли проводиться в жилых помещениях.

Археолог Марсио Амарал описал эти острова как сложную форму инженерного искусства коренных народов. Сама керамика может оказаться решающей для понимания этого места.

Ранее в Антарктиде обнаружили огромные запасы золота, которые запрещено добывать.

Аксинья Титова
