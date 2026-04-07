#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
466.33
538.47
5.9
Наука и технологии

На знаменитом озере зафиксировали редкие и очень опасные квадратные волны

Фото: X/Geology Bits of Knowledge
13 января 2026 года на поверхности озера Мичиган в США появилось странное волнообразное образование, напоминающее сетку. Оно было запечатлено на видео и широко распространено в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, это явление, известное как "квадратные волны", сколько впечатляюще визуально, столько и потенциально опасно.

На видеозаписи, снятой недалеко от побережья Индианы, видно, как вода образует почти идеально прямые углы. Эти образования были отчетливо видны с берега, придавая озеру почти сюрреалистический вид.

Рисунок, наблюдаемый на озере Мичиган, является результатом того, что ученые называют "поперечным волнением", когда две волновые системы пересекаются под разными углами. Это происходит, когда волны, генерируемые разными ветрами или погодными системами, встречаются и перекрываются.

Каждая серия волн сохраняет свое направление, создавая перекрестную структуру на поверхности воды. В результате получается шахматный узор, который может казаться удивительно правильным, особенно при наблюдении сверху или издалека.

Хотя изображения могут казаться спокойными или даже завораживающими, прямые волны считаются опасными. Пересечение направлений волн может создавать нестабильные условия, затрудняющие навигацию.

В таких водах лодки могут испытывать противоречивые силы, действующие с разных сторон, что увеличивает риск потери управления. Кроме того, пловцы сталкиваются с непредсказуемыми течениями, которые могут стать непреодолимыми.

Визуальная симметрия волн может вводить в заблуждение, скрывая турбулентность под поверхностью. Этот контраст между видимостью и реальностью усиливает интригу явления.

Ранее ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: