На знаменитом озере зафиксировали редкие и очень опасные квадратные волны

13 января 2026 года на поверхности озера Мичиган в США появилось странное волнообразное образование, напоминающее сетку. Оно было запечатлено на видео и широко распространено в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, это явление, известное как "квадратные волны", сколько впечатляюще визуально, столько и потенциально опасно.

На видеозаписи, снятой недалеко от побережья Индианы, видно, как вода образует почти идеально прямые углы. Эти образования были отчетливо видны с берега, придавая озеру почти сюрреалистический вид.

Square waves formed on Lake Michigan off the Indiana coast as two swells crossed paths, creating a rare gridlike pattern on the water. 🌊

Рисунок, наблюдаемый на озере Мичиган, является результатом того, что ученые называют "поперечным волнением", когда две волновые системы пересекаются под разными углами. Это происходит, когда волны, генерируемые разными ветрами или погодными системами, встречаются и перекрываются.

Каждая серия волн сохраняет свое направление, создавая перекрестную структуру на поверхности воды. В результате получается шахматный узор, который может казаться удивительно правильным, особенно при наблюдении сверху или издалека.

Хотя изображения могут казаться спокойными или даже завораживающими, прямые волны считаются опасными. Пересечение направлений волн может создавать нестабильные условия, затрудняющие навигацию.

also known as cross sea or squared sea, present a striking pattern of grid-like peaks and troughs on the water surface, creating a checkerboard appearance.



В таких водах лодки могут испытывать противоречивые силы, действующие с разных сторон, что увеличивает риск потери управления. Кроме того, пловцы сталкиваются с непредсказуемыми течениями, которые могут стать непреодолимыми.

Визуальная симметрия волн может вводить в заблуждение, скрывая турбулентность под поверхностью. Этот контраст между видимостью и реальностью усиливает интригу явления.

