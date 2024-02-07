Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан

"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" 7 февраля 2024 года прокомментировали видео, которое распространили в соцсетях, о надвигающемся на Казахстан "тропическом шторме", сообщает Zakon.kz.

Ролик день назад опубликовали в TikTok-аккаунте stop_climate и он уже набрал более 1,2 млн просмотров. В нем говорится о "тропическом шторме", который якобы усилится до 100 км/ч.

По словам автора видеоролика, циклон зародится на территории Казахстана 9 февраля и рассеется 10 февраля.

"Хочется особое внимание уделить вот этому циклону, который будет зарождаться на территории Казахстана в пятницу во второй половине дня, предположительно, к 15:00-16:00. Обратите внимание, усиление ветра – более 80 км/ч... Вечером ближе к 21:00 усиление ветра будет практически 100 км/ч местами... Это очень опасный циклон... В субботу только к полудню этот циклон уедет, вечером он рассеется. Будьте аккуратны, берегите свои жизни, жизни своих близких людей", – рассказал мужчина.

Как заверили казахстанские синоптики, "данное видео имеет ряд неточностей".

"Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с", – проинформировали специалисты РГП "Казгидромет".

Они также напомнили, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и более (на период с 21:00 6 февраля до 21:00 9 февраля 2024 года) в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Согласно штормовому предупреждению, днем 7-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер до 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана.

"РГП "Казгидромет" призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: Единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям "112", отслеживать штормовые предупреждения на нашем сайте и в мобильном приложении Darmen", – резюмировали синоптики.

Материал по теме

Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане

О том, какой будет погода в Казахстане в феврале 2024 года, можете узнать здесь.

Читайте также

По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Снежная королева: гостиница "Казахстан" в зимнюю ночь покорила алматинцев
Снежная королева: гостиница "Казахстан" в зимнюю ночь покорила алматинцев
Бахытжан Ертаев провел урок мужества в алматинской школе
Ветеран Афганской войны провел урок мужества в алматинской школе
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: