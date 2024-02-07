"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" 7 февраля 2024 года прокомментировали видео, которое распространили в соцсетях, о надвигающемся на Казахстан "тропическом шторме", сообщает Zakon.kz.

Ролик день назад опубликовали в TikTok-аккаунте stop_climate и он уже набрал более 1,2 млн просмотров. В нем говорится о "тропическом шторме", который якобы усилится до 100 км/ч.

По словам автора видеоролика, циклон зародится на территории Казахстана 9 февраля и рассеется 10 февраля.

"Хочется особое внимание уделить вот этому циклону, который будет зарождаться на территории Казахстана в пятницу во второй половине дня, предположительно, к 15:00-16:00. Обратите внимание, усиление ветра – более 80 км/ч... Вечером ближе к 21:00 усиление ветра будет практически 100 км/ч местами... Это очень опасный циклон... В субботу только к полудню этот циклон уедет, вечером он рассеется. Будьте аккуратны, берегите свои жизни, жизни своих близких людей", – рассказал мужчина.

Как заверили казахстанские синоптики, "данное видео имеет ряд неточностей".

"Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, в данном видео даны показания в 100 км/час, в пересчете на м/с это 27-28 м/с", – проинформировали специалисты РГП "Казгидромет".

Они также напомнили, что 6 февраля было выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до 30 м/с и более (на период с 21:00 6 февраля до 21:00 9 февраля 2024 года) в Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Согласно штормовому предупреждению, днем 7-9 февраля на большей части Казахстана прогнозируется сильный ветер до 23-28 м/с, временами порывы 30 м/с и более, далее циклон начнет смещаться за пределы Казахстана.

"РГП "Казгидромет" призывает жителей и гостей Казахстана доверять официальной информации: Единой дежурно-диспетчерской службы Департамента по чрезвычайным ситуациям "112", отслеживать штормовые предупреждения на нашем сайте и в мобильном приложении Darmen", – резюмировали синоптики.

Материал по теме Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане

О том, какой будет погода в Казахстане в феврале 2024 года, можете узнать здесь.