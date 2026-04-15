Редкое зрелище в 130 км от Астаны: фламинго вернулись для уникального гнездования
Известно, что фламинго – символ этого заповедника.
"Коргалжынский заповедник является уникальным местом на карте мира. Именно здесь находится самое северное гнездование обыкновенных фламинго", – отмечают специалисты.
Стоит отметить, что каждый год тысячи фламинго прилетают сюда, чтобы вывести потомство. Мелководные соленые озера, обилие корма и безопасность создают идеальные условия для их жизни.
Их грациозность и массовые скопления придают этим местам особую красоту и создают по-настоящему завораживающее зрелище.
Коргалжынский государственный природный заповедник – один из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта Сарыарка, – Степи и озера Северного Казахстана. Коргалжынский заповедник расположен в 130 км юго-западнее Астаны. В заповеднике насчитывается 347 видов птиц. 41 вид птиц включен в Красную книгу Казахстана и 26 видов – в Международную Красную книгу. В заповедной флоре насчитывается 443 вида цветочных растений.
"Плавные движения, отражение в воде и характерный силуэт фламинго делают пейзажи заповедника неповторимыми и узнаваемыми далеко за пределами Казахстана", – гласит подпись к видео с птицами.
