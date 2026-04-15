Редкое зрелище в 130 км от Астаны: фламинго вернулись для уникального гнездования

Коргалжынский государственный природный заповедник по праву называют "жемчужиной края". 15 апреля 2026 года на странице заповедника появилось завораживающее видео с фламинго, сообщает Zakon.kz.

Известно, что фламинго – символ этого заповедника.

"Коргалжынский заповедник является уникальным местом на карте мира. Именно здесь находится самое северное гнездование обыкновенных фламинго", – отмечают специалисты.

Стоит отметить, что каждый год тысячи фламинго прилетают сюда, чтобы вывести потомство. Мелководные соленые озера, обилие корма и безопасность создают идеальные условия для их жизни.

Их грациозность и массовые скопления придают этим местам особую красоту и создают по-настоящему завораживающее зрелище.

Коргалжынский государственный природный заповедник – один из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта Сарыарка, – Степи и озера Северного Казахстана. Коргалжынский заповедник расположен в 130 км юго-западнее Астаны. В заповеднике насчитывается 347 видов птиц. 41 вид птиц включен в Красную книгу Казахстана и 26 видов – в Международную Красную книгу. В заповедной флоре насчитывается 443 вида цветочных растений.

"Плавные движения, отражение в воде и характерный силуэт фламинго делают пейзажи заповедника неповторимыми и узнаваемыми далеко за пределами Казахстана", – гласит подпись к видео с птицами.

