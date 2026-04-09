Наука и технологии

Наука на службе производства: развивая интеллектуальный потенциал "Казахмыса"

Наука на службе производства, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:23 Фото: Казахмыс
В преддверии Дня работников науки в Группе "Казахмыс" стартует масштабный проект по рационализаторству, призванный не просто собирать предложения сотрудников, а превратить инновационную деятельность в систематизированную экосистему.

Проект ставит своей целью поставить научный поиск и внедрение улучшений "на поток", делая ставку на развитие главного актива компании – интеллектуального потенциала ее работников.

Проект идет значительно дальше обычного рационализаторства, внедряя уникальную модель взаимодействия, объединяющую практический опыт рабочих с глубокими научными подходами.

Научная составляющая проекта проявляется в строгой структуре развития каждой инициативы. Процесс превращения идеи в промышленный стандарт включает в себя:

Выбор НИОКР-потенциала:

  • приоритизация идей, требующих серьезного научного обоснования;
  • работа Научно-технического совета (НТС): проведение глубоких исследований и разработка высокотехнологичных решений;
  • пилотирование: обязательная проверка научных гипотез в реальных производственных условиях.

Важным этапом является защита интеллектуальной собственности. Компания рассматривает инновации как стратегические инвестиции, поэтому лучшие концепции проходят проверку на новизну и регистрируются как патенты и авторские права на корпоративном уровне. Это позволяет формировать ценный портфель R&D активов (активов в области исследований и разработок).

Эффективность такого подхода уже доказана на практике. Внутренним бенчмарком компании стало подразделение "Казахмыс Смэлтинг", где система инноваций была успешно апробирована. Всего за 1 год и 8 месяцев сотрудники подали 500 идей, из которых 12% успешно реализовались. Это принесло впечатляющий экономический эффект – около 3 млрд тенге, а авторам идей – заслуженное вознаграждение.

Запуск нового проекта систематизирует эту деятельность во всей Группе, создавая современную инновационную культуру, где наука и производство работают в неразрывной связке ради устойчивого развития и безопасности.

Айсулу Омарова
