В Африке нашли землю, которой не хочет владеть ни одна страна мира

Африканский Бир-Тавиль – территория, граничащая с севера с Египтом, а с запада, юга и востока – с Суданом, – место, на которое не хочет претендовать ни одно правительство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, если поискать Бир-Тавиль на Google Maps, то ничего особенного там нет.

Это небольшой, неправильный четырехугольный участок земли, размером всего в половину штата Род-Айленд, неотличимый от песка и камней двух пустынь, расположенных по обе стороны от него.

Добраться туда сложно, так как это место находится далеко от транспортных узлов и автомагистралей. Местность гористая, каменистая, жаркая, нет дорог и указателей, по которым можно было бы ориентироваться. Нет ни правительства, ни законов. Нет магазинов, нет гостиниц, телефонной связи, нет населения вообще.

По крайней мере, такова теория. В действительности, это далеко не безлюдная пустыня, а место обитания народа абабда, существовавшего здесь по меньшей мере со времен Римской империи.

Эти коренные кочевые народы – не единственная группа населения, которую здесь можно встретить.

"Мы были удивлены тем, насколько развитым оказался этот регион: постоянные лагеря и караваны грузовиков, полных рабочих", – написал Дин Каралекас, научный сотрудник Центра австронезийских исследований Ланкаширского университета, в своих мемуарах 2020 года о путешествии в Бир-Тавиль "Люди на ничейной земле".

Золото добывалось в Египте и Судане со времен фараонов, и сегодня горнодобывающая промышленность в регионе варьируется от независимых старателей, работающих с небольшими портативными металлоискателями, до передовых промышленных работ по добыче золота с использованием экскаваторов, буровых установок, траншей и сепараторов.

Шахтеров обслуживает горстка крошечных магазинчиков и ресторанов, все они уютно расположились в полноценном поселении с оживленной главной улицей.

Здесь есть менялы, даже телефонная будка, и, судя по всему, группа бедуинских охранников с энтузиазмом патрулирует территорию, следя за теми, кто пытается проникнуть внутрь.

Вдали от шахт и промышленности вы обнаружите местами удивительно пышную растительность – если, конечно, окажетесь там в нужное время. Земля усеяна вади – долинами или руслами рек, которые пересыхают до сезона дождей, поэтому, несмотря на то, что этот регион является одним из самых засушливых в мире по количеству годовых осадков, в пустыне можно найти укромные уголки жизни.

По всей видимости, в Бир-Тавиле очень много флагов. По меньшей мере девять человек за эти годы заявляли о своих правах на Бир-Тавиль, ни один из них не был признан ООН, и большинство из них никогда не ступали на территорию, которой якобы управляют.

Самым известным, вероятно, является Джеремия Хитон, фермер из Вирджинии (США), который в 2014 году отправился в этот регион и объявил его Королевством Северного Судана, а королем, о котором шла речь, был он сам.

Итак, как вообще может существовать такое место, как Бир-Тавиль? Ответ, по сути, прост: много крови и административная путаница.

Дело в том, что на протяжении веков Бир-Тавиль был отдаленным форпостом различных империй: египетской, нубийской, османской и британской. Именно склонность британской империи к проведению линий на карте Африки привела к нежелательному статусу этой территории.

