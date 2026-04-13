В Африке зафиксировали явление, которое нельзя вообразить

Когда люди представляют африканские пейзажи, они часто воображают пыль, засуху и редкую растительность. Но в центральной Танзании деревья снова начали расти там, где их вырубили десятилетия назад, при том, что никто не сажает новые саженцы.

дело в том, что вместо того чтобы начинать с нуля, общины работают с "подземным лесом" из живых корней и пней, которые никогда полностью не умирали, используя метод, называемый естественным восстановлением (FMNR), известный как "Кисики Хай".

Метод FMNR заключается в отборе наиболее сильных побегов и обрезке остальных, чтобы запасенная энергия растения была сосредоточена на меньшем количестве стеблей. Фермеры также защищают эти побеги от выпаса животных.

Пень уже имеет глубокую, хорошо развитую подземную систему, что дает вновь выросшим деревьям преимущество по сравнению с саженцем из питомника, которому еще нужны годы, чтобы добраться до влаги вниз.

В широком смысле, леса Танзании уже представляют собой историю естественного восстановления. Информационная панель Forest описывает площадь лесов в 2020 году примерно в 45,8 млн гектаров, включая 45,1 млн гектаров естественно восстанавливающихся лесов и около 0,5 млн гектаров искусственно созданных лесов.

