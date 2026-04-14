Наука и технологии

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная расширяется слишком быстро

Астрономов встревожило слишком быстрое расширение Вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 22:52 Фото: freepik
Международная группа астрономов получила одно из самых точных измерений скорости расширения Вселенной. Однако новый результат только усилил противоречие, известное как "напряжение Хаббла", сообщает Zakon.kz.

Подробности научной работы изложены в журнале ScienceDaily. Ученые уже много десятилетий пытаются определить, с какой скоростью расширяется Вселенная. Для этого используют два основных метода. Первый основан на наблюдениях ближайших галактик и звезд, а второй – на анализе реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. В теории оба подхода должны давать одинаковый результат, но на практике они расходятся.

Локальные измерения показывают скорость около 73 километров в секунду на мегапарсек, а вот оценки, основанные на ранней Вселенной, дают значение порядка 67-68. Это расхождение получило название напряжение Хаббла и считается одной из главных проблем современной космологии.

Чтобы повысить точность, исследователи объединили данные за несколько десятилетий в единую систему, которую назвали "сеть расстояний". Она включает различные методы измерения космических расстояний: наблюдения цефеид, красных гигантов, сверхновых и других объектов.

"Это не просто новое значение постоянной Хаббла, а объединенная система, которая делает результаты прозрачными и сопоставимыми", – отметили авторы работы.

В анализ вошли данные обсерваторий NSF NOIRLab, включая телескопы в Чили и Аризоне, а также наблюдения других наземных и космических миссий.

Итоговое значение скорости расширения составило 73,5 километра в секунду на мегапарсек с точностью лучше 1%. При этом даже исключение отдельных методов из расчета практически не влияло на результат.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты фактически исключают объяснение расхождения простой ошибкой в измерениях. Если "напряжение Хаббла" действительно отражает реальность, это может означать, что в существующей модели Вселенной чего-то не хватает. Причины могут быть в неизвестных свойствах темной энергии, новых частицах или изменении законов гравитации на больших масштабах. В дальнейшем ученые рассчитывают уточнить измерения с помощью новых телескопов.

Ранее ученые заявили, что человечество "перегрузило" Землю.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
