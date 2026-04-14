Ученые не могут объяснить, почему Вселенная расширяется слишком быстро

Международная группа астрономов получила одно из самых точных измерений скорости расширения Вселенной. Однако новый результат только усилил противоречие, известное как "напряжение Хаббла", сообщает Zakon.kz.

Подробности научной работы изложены в журнале ScienceDaily. Ученые уже много десятилетий пытаются определить, с какой скоростью расширяется Вселенная. Для этого используют два основных метода. Первый основан на наблюдениях ближайших галактик и звезд, а второй – на анализе реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. В теории оба подхода должны давать одинаковый результат, но на практике они расходятся.

Локальные измерения показывают скорость около 73 километров в секунду на мегапарсек, а вот оценки, основанные на ранней Вселенной, дают значение порядка 67-68. Это расхождение получило название напряжение Хаббла и считается одной из главных проблем современной космологии.

Чтобы повысить точность, исследователи объединили данные за несколько десятилетий в единую систему, которую назвали "сеть расстояний". Она включает различные методы измерения космических расстояний: наблюдения цефеид, красных гигантов, сверхновых и других объектов.

"Это не просто новое значение постоянной Хаббла, а объединенная система, которая делает результаты прозрачными и сопоставимыми", – отметили авторы работы.

В анализ вошли данные обсерваторий NSF NOIRLab, включая телескопы в Чили и Аризоне, а также наблюдения других наземных и космических миссий.

Итоговое значение скорости расширения составило 73,5 километра в секунду на мегапарсек с точностью лучше 1%. При этом даже исключение отдельных методов из расчета практически не влияло на результат.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты фактически исключают объяснение расхождения простой ошибкой в измерениях. Если "напряжение Хаббла" действительно отражает реальность, это может означать, что в существующей модели Вселенной чего-то не хватает. Причины могут быть в неизвестных свойствах темной энергии, новых частицах или изменении законов гравитации на больших масштабах. В дальнейшем ученые рассчитывают уточнить измерения с помощью новых телескопов.

