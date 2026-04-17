Наука и технологии

Магнитные бури обрушатся на Землю

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 15:06 Фото: xras.ru
Сегодня, 17 апреля 2026 года, поток солнечного ветра, который формируется в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно 2-3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток – в субботу и воскресенье (18-19 апреля), когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности. Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой и активная фаза геомагнитного шторма закончится", – сообщили ученые.

Они отмечают, что текущий год остается довольно напряженным в геомагнитном плане.

"За первые 100 дней года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть в красный цвет были окрашены примерно каждые четвертые сутки. По данному показателю год пока находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003 году, который на данный момент является рекордным как по мощности солнечных вспышек, так и по количеству магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность, предположительно, будет сохраняться как минимум до конца года, а вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума", – считают в лаборатории.

В апреле ученые наблюдали за двумя кометами, которые двигались прямиком на Солнце и сгорели.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
