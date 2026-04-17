Курс доллара снова опустился ниже 470 тенге на торгах 17 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,52 тенге, снизившись еще на 1,68 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,15 тенге (+0,1).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,98 тенге (-0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,5-471,1 тенге, евро – по 552-557,6 тенге, рубли – по 6,05-6,17.

Мировые цены на нефть снижаются 17 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 0,91%, до 98,49 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 1%, до 93,74 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 471,46 тенге, евро – 555,38 тенге, рубля – 6,18 тенге.

