На Земле началась очередная магнитная буря

18 апреля 2026 года на Земле началась магнитная буря уровня G1. Активная фаза продлится пару дней, общая нестабильность – до недели. Возможны кратковременные усиления до G2, сообщает Zakon.kz.

На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Нестабильность геомагнитной обстановки может продлиться до недели, при этом наиболее активная фаза ожидается в ближайшие 1-2 дня и затронет выходные. В этот период возможны кратковременные усиления до уровня G2, более сильные бури маловероятны, сообщили в российской Лаборатории солнечной астрономии.

К вечеру при ясной погоде возможны полярные сияния – в первую очередь в северных и северо-западных регионах. Условия будут зависеть от текущей геомагнитной активности.

Это уже вторая магнитная буря за апрель. Первая пришлась на начало месяца и была заметно сильнее – почти достигла уровня G3. В целом, по числу возмущений текущий год остается одним из самых активных за последнее время, отметили ученые.

