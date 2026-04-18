Наука и технологии

На Земле началась очередная магнитная буря

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 13:32 Фото: pixabay
18 апреля 2026 года на Земле началась магнитная буря уровня G1. Активная фаза продлится пару дней, общая нестабильность – до недели. Возможны кратковременные усиления до G2, сообщает Zakon.kz.

На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Нестабильность геомагнитной обстановки может продлиться до недели, при этом наиболее активная фаза ожидается в ближайшие 1-2 дня и затронет выходные. В этот период возможны кратковременные усиления до уровня G2, более сильные бури маловероятны, сообщили в российской Лаборатории солнечной астрономии.

К вечеру при ясной погоде возможны полярные сияния – в первую очередь в северных и северо-западных регионах. Условия будут зависеть от текущей геомагнитной активности.

Это уже вторая магнитная буря за апрель. Первая пришлась на начало месяца и была заметно сильнее – почти достигла уровня G3. В целом, по числу возмущений текущий год остается одним из самых активных за последнее время, отметили ученые.

Ранее ученые рассказали, когда и как можно увидеть редкую комету, которая приближается к Солнцу и "погибать не планирует".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Очередная магнитная буря началась на Земле
06:14, 29 июня 2024
Очередная магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря обрушилась на Землю
15:13, 02 апреля 2026
Магнитная буря обрушилась на Землю
На Земле началась магнитная буря
03:38, 03 января 2026
На Земле началась магнитная буря
Казахстанская дзюдоистка "дисквалифицировала" соперницу и забрала "бронзу" чемпионата Азии
13:33, Сегодня
Казахстанская дзюдоистка "дисквалифицировала" соперницу и забрала "бронзу" чемпионата Азии
Сенсация: казахстанский дзюдоист "отобрал" бронзовую медаль у топового кыргыза на ЧА
13:15, Сегодня
Сенсация: казахстанский дзюдоист "отобрал" бронзовую медаль у топового кыргыза на ЧА
Назван неожиданный главный бой турнира UFC в Баку
12:32, Сегодня
Назван неожиданный главный бой турнира UFC в Баку
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
11:52, Сегодня
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
