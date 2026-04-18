На Земле началась очередная магнитная буря
На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Нестабильность геомагнитной обстановки может продлиться до недели, при этом наиболее активная фаза ожидается в ближайшие 1-2 дня и затронет выходные. В этот период возможны кратковременные усиления до уровня G2, более сильные бури маловероятны, сообщили в российской Лаборатории солнечной астрономии.
К вечеру при ясной погоде возможны полярные сияния – в первую очередь в северных и северо-западных регионах. Условия будут зависеть от текущей геомагнитной активности.
Это уже вторая магнитная буря за апрель. Первая пришлась на начало месяца и была заметно сильнее – почти достигла уровня G3. В целом, по числу возмущений текущий год остается одним из самых активных за последнее время, отметили ученые.
