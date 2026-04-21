Общество

В Казахстане для некоторых граждан упростили требования по перепланировке жилья

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:59 Фото: pixabay
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов рассказал о либерализации требований законодательства.

"Отраслевыми нормативными документами дополнительно установлены требования по созданию благоприятной среды для маломобильных групп населения. Так, упрощен порядок проведения перепланировки жилья для создания условий доступности (без необходимости согласования с соседями), предусмотрен отдельный раздел в проектной документации по доступности, а также при строительстве жилых домов за счет бюджетных средств предусматривается не менее 5% квартир, адаптированных для лиц с инвалидностью", – отметил он.

Правительством также предусмотрены меры государственной поддержки для решения жилищных вопросов.

"Сейчас в очереди на жилье стоят более 63 тыс. человек с инвалидностью I и II групп и около 26 тыс. семей с детьми с инвалидностью, которые имеют приоритет при получении жилья", – указал вице-министр.

Для решения данного вопроса реализуется ряд механизмов государственной поддержки:

  • предоставление жилья из коммунального жилищного фонда;
  • предоставление льготных ипотечных жилищных займов;
  • субсидирование части арендной платы за наем жилья в частном секторе;
  • выдача жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса по ипотечным займам.

По итогам 2025 года арендным жильем обеспечены 7,8 тыс. граждан, из них 1 036 лиц с инвалидностью I и II групп и 469 семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью.

15 апреля председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.

