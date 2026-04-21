В Казахстане для некоторых граждан упростили требования по перепланировке жилья
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения, передает корреспондент Zakon.kz.
"Отраслевыми нормативными документами дополнительно установлены требования по созданию благоприятной среды для маломобильных групп населения. Так, упрощен порядок проведения перепланировки жилья для создания условий доступности (без необходимости согласования с соседями), предусмотрен отдельный раздел в проектной документации по доступности, а также при строительстве жилых домов за счет бюджетных средств предусматривается не менее 5% квартир, адаптированных для лиц с инвалидностью", – отметил он.
Правительством также предусмотрены меры государственной поддержки для решения жилищных вопросов.
"Сейчас в очереди на жилье стоят более 63 тыс. человек с инвалидностью I и II групп и около 26 тыс. семей с детьми с инвалидностью, которые имеют приоритет при получении жилья", – указал вице-министр.
Для решения данного вопроса реализуется ряд механизмов государственной поддержки:
- предоставление жилья из коммунального жилищного фонда;
- предоставление льготных ипотечных жилищных займов;
- субсидирование части арендной платы за наем жилья в частном секторе;
- выдача жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса по ипотечным займам.
По итогам 2025 года арендным жильем обеспечены 7,8 тыс. граждан, из них 1 036 лиц с инвалидностью I и II групп и 469 семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью.
