"Прогресс МС-34" стартует с Байконура 26 апреля

20 апреля в "Роскосмосе" объявили дату старта грузового корабля "Прогресс МС-34" с космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz.

На космодроме провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя. Об этом передает пресс-служба "Роскосмоса" в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении также пояснили причины, по которым нельзя запустить корабль без обтекателя. Выяснилось, что головной обтекатель защищает корабль и всю его аппаратуру от мощного потока воздуха и перегрева в плотных слоях атмосферы.

"Ранее грузовой корабль также был состыкован с переходным отсеком", – уточнили в "Роскосмосе".

Фото: Telegram/Роскосмос

Кроме того переходный отсек механически связывает корабль с третьей ступенью носителя. Именно по стыку с отсеком происходит отделение корабля. Также он объединяет командный интерфейс "Прогресса" и бортовую систему управления ракеты, позволяет им "общаться" между собой.

"Общая сборка с носителем намечена на 22 апреля, а сам старт на 26 апреля", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Роскосмос

А запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли.