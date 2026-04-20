#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Наука и технологии

"Прогресс МС-34" стартует с Байконура 26 апреля

Байконур, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 04:14
20 апреля в "Роскосмосе" объявили дату старта грузового корабля "Прогресс МС-34" с космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz.

На космодроме провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя. Об этом передает пресс-служба "Роскосмоса" в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении также пояснили причины, по которым нельзя запустить корабль без обтекателя. Выяснилось, что головной обтекатель защищает корабль и всю его аппаратуру от мощного потока воздуха и перегрева в плотных слоях атмосферы.

"Ранее грузовой корабль также был состыкован с переходным отсеком", – уточнили в "Роскосмосе".

Фото: Telegram/Роскосмос

Кроме того переходный отсек механически связывает корабль с третьей ступенью носителя. Именно по стыку с отсеком происходит отделение корабля. Также он объединяет командный интерфейс "Прогресса" и бортовую систему управления ракеты, позволяет им "общаться" между собой.

"Общая сборка с носителем намечена на 22 апреля, а сам старт на 26 апреля", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Роскосмос

А запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: