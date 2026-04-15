Подготовка "Прогресса МС-34" на Байконуре приближается к финалу
Специалисты "Роскосмоса" завершили операции по заправке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-34" компонентами топлива и сжатыми газами. Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что старт грузового корабля Байконур запланирован на 26 апреля.
Впереди у "Прогресса":
- стыковка с переходным отсеком;
- авторский осмотр;
- накатка головного обтекателя;
- общая сборка с ракетой.
Читайте также
