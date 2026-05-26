Наука и технологии

Океанологи обнаружили необычную находку и достали ее с помощью робота

Находка на Галапагосских островах, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 06:30 Фото: pixabay
Международная группа океанологов обнаружила у берегов острова Дарвина в Галапагосском архипелаге ранее неизвестный вид осьминогов, сообщает Zakon.kz.

По информации Филдовского музея Чикаго, новый вид обладает ярко-голубой окраской, а его длина составляет три см. Эти осьминоги обитают на глубине в 1,7 км.

Поймать и достать моллюска из воды удалось с помощью робота.

"Как только мы увидели этого осьминога, мы сразу поняли, что натолкнулись на что-то новое и необычное. За все время изучения осьминогов я никогда не наталкивалась на подобных существ", – отметила куратор Филдовского музея Джанет Войт.
Находка на Галапагосских островах, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 06:30

Фото: fieldmuseum.org

Океанологи обнаружили осьминогов во время одной из экспедиций к берегам острова Дарвина, в ходе которой они изучали природную фауну и флору. Новому моллюску дали название Microeledone galapagensis в честь Галапагосских островов.

В Китае выпустили ИИ-переводчик для собак и кошек.

Алия Абди
Алия Абди
