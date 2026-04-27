Наука и технологии

Существование "призраков" объяснили нейробиологи

Наука, ученые, открытия, исследования , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 21:18 Фото: pixabay
Судя по результатам исследования, объяснение оказалось куда более прозаическим, чем можно было предположить, сообщает Zakon.kz.

Исследование, опубликованное в Frontiers in Behavioral Neuroscience, указывает на то, что инфразвук – колебания ниже 20 Гц, не воспринимаемые слухом, может влиять на физиологическое состояние человека, даже если он не осознает его присутствие.

В таких условиях мозг может интерпретировать неопределенные ощущения как присутствие кого-то рядом, а воображение – приписывать этим ощущениям "паранормальные" причины.

"Инфразвук повсеместно встречается в повседневной жизни, он присутствует вблизи вентиляционных систем, транспорта и промышленного оборудования. Многие люди подвергаются его воздействию, даже не подозревая об этом. Наши результаты показывают, что даже кратковременное воздействие может изменить настроение и повысить уровень кортизола, что подчеркивает важность понимания того, как инфразвук влияет на людей в реальных условиях", – цитирует ведущего автора исследования профессора Родни Шмальца издание "Наука".

В подтверждение приводятся следующие данные. В исследовании участвовали 36 человек. Им предлагали слушать музыку в изолированной комнате. Часть участников дополнительно подвергалась воздействию инфразвука частотой 18 Гц, который воспроизводился скрытыми сабвуферами.

До и после сеанса у них брали слюну для анализа уровня кортизола, а также фиксировали субъективные эмоциональные оценки. Что интересно, при наличии инфразвука уровень кортизола повышался, участники чаще сообщали о раздражительности, тревожности, снижении интереса и воспринимали музыку как более печальную. При этом они не могли определить наличие низкочастотного воздействия.

"Это исследование предполагает, что организм может реагировать на инфразвук, даже когда мы его сознательно не слышим. Участники не могли достоверно определить наличие инфразвука, и их убеждения относительно его наличия не оказывали заметного влияния на уровень кортизола или настроение", – подчеркнул Шмальц.

Уточняется: работа не доказывает существование "эффекта призраков", но показывает, что некоторые физические факторы среды способны вызывать тревожные ощущения без осознанного восприятия источника.

Между тем ядро Земли начало "выплевывать" золото и драгметаллы на поверхность.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Врачи выяснили, как рыбий жир может навредить организму
23:00, 27 апреля 2026
Врачи выяснили, как рыбий жир может навредить организму
Как соцсети "губят" мозг, объяснили нейробиологи
01:21, 17 декабря 2024
Как соцсети "губят" мозг, объяснили нейробиологи
Нейробиолог объяснил, как "парадокс Соломона" помогает справляться с эмоциями
14:16, 14 марта 2026
Нейробиолог объяснил, как "парадокс Соломона" помогает справляться с эмоциями
