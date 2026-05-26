Около 240 тысяч абитуриентов зарегистрировались на ЕНТ
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 26 мая 2026 года на заседании правительства рассказал о проведении Единого национального тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.
ЕНТ стартовало 10 мая.
"В 2026 году обучение завершают порядка 215 тысяч школьников. В 2023 году их было 162 тысячи, в 2024 году – 188 тысяч. Это показывает устойчивый рост спроса на высшее образование. На участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. Из них почти 200 тысяч – выпускники текущего года", – сказал Нурбек.
Он заверил, что министерством обеспечена координация всех заинтересованных государственных органов для проведения ЕНТ.
"Во всех регионах созданы государственные комиссии с участием местных исполнительных органов, правоохранительных структур, вузов и управлений образования. Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля. В этом году формат ЕНТ сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом. После завершения тестирования участники получают не только информацию о правильных и неправильных ответах, но и полный анализ результатов. На сегодняшний день тестирование уже прошли свыше 80 тысяч человек", – добавил министр.
О промежуточных итогах основного ЕНТ читайте в материале.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript