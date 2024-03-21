Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что еще показали Токаеву в Алматы

Что еще показали Токаеву в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:36 Фото: akorda.kz
Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева продолжилась посещением международного фестиваля "Наурыз Фест", который проходит на площади им. Абая в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.

В программу фестиваля также вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".

В ходе осмотра площади главе государства была представлена "Робо-юрта" – инновационная площадка для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.

Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН Алматы – абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков, Нурислам Тургынбай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:36
Как алматинцы отмечают Наурыз – фоторепортаж
, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:36

Ранее сообщалось, что на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Затем перед президентом и алматинцами выступил Димаш Кудайберген.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:36
Полный текст поздравления Токаева с Наурызом в Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 13:36

Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.

Читайте также

договор между Казахстаном и Южной Кореей
В четыре раза планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Южной Кореей
Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы
Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы
В Жамбылском районе открылся спорткомплекс
В Жамбылском районе открылся спорткомплекс
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: