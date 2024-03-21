Что еще показали Токаеву в Алматы
Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.
На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.
В программу фестиваля также вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка "Қамшы".
В ходе осмотра площади главе государства была представлена "Робо-юрта" – инновационная площадка для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники.
Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН Алматы – абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков, Нурислам Тургынбай.
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Ранее сообщалось, что на площади Астана в Алматы выступил Касым-Жомарт Токаев. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Затем перед президентом и алматинцами выступил Димаш Кудайберген.
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Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года.