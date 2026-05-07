В Андах обнаружили 20-метрового родственника томатов и картофеля
Как пишет The Times Of India, оно выглядело как увеличенная версия знакомых садовых растений.
В начале 2024 года, после обширных исследований, результаты которых обновили до 2026 года, это высокое 20-метровое дерево официально признали новым родом, получившим название Daturodendron.
Интересно, что оно принадлежит к семейству Solanaceae, что делает его близким родственником помидоров, картофеля и баклажанов. Исследователи из Университета Картахены и Королевского ботанического сада использовали передовые методы филотранскриптомного анализа почти 300 генов.
Их результаты показали, что это дерево является родственным всем остальным представителям своего семейства, заполняя важный пробел в эволюционной истории пасленовых.
Как отмечается в исследовании на ResearchGate, род Daturodendron включает виды, которые могут достигать высоты 20 метров. Это довольно много по сравнению с их более мелкими родственниками-овощами. В отличие от помидоров и картофеля, которые обычно являются травянистыми растениями, Daturodendron растет скорее как дерево.
Эти редкие деревья произрастают только в Колумбии и Перу.
