Ученые прикрепили датчики к акулам и сделали важное для людей открытие

Хотя установка спутниковых меток на животных – распространенный способ отслеживания их миграционных маршрутов, группа ученых поняла, что это может помочь в прогнозировании климата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wildlife, в 2021 году группа ученых из Университета Майами (США) установила спутниковые метки на 18 акул в северо-западной части Атлантического океана. Они выбрали голубых акул (Prionace glauca) и акул-мако (Isurus oxyrinchus), которые в изобилии обитают в этих водах.

Однако эти виды также преодолевают большие расстояния и меняют глубину погружения в океане. В частности, голубые акулы могут погружаться на глубину более 1000 метров, а это значит, что они часто испытывают колебания температуры до 20°C.

Оснащенные датчиками, собирающими данные о давлении, глубине и температуре, акулы могут помочь в сборе информации из особенно отдаленных районов северо-западной части Атлантического океана.

Это исследование показывает, что собранные ими данные могут помочь восполнить важные пробелы и, при тщательном использовании, улучшить прогнозирование состояния океана.

Команда исследователей утверждает, что их исследование является первым, в котором данные, полученные с помощью датчиков, установленных на животных, интегрированы в сезонную климатическую модель.

Акулы уже передали более 8200 профилей зависимости температуры от глубины (почти на глубине 2000 метров) в различных местах. При этом меченые акулы не заменят традиционные системы наблюдения. Они могут обеспечить лишь дополнительные наблюдения.

