На борту затонувшего средневекового судна обнаружили "привет из прошлого"

Известный как "Камарат 4", корабль был загружен пушками, котлами и сотнями керамических изделий, которые до сих пор видны на морском дне. Исследователи изучают место находки и бережно извлекают небольшую часть артефактов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Smithsonian magazine, по меньшей мере 400 лет назад торговое судно, плывшее по Средиземному морю, затонуло у юго-восточного побережья Франции.

Его груз, сотни искусно изготовленных керамических тарелок и кувшинов, упал в водную тьму и опустился на морское дно. Эти сокровища ручной работы не видели еще столетия.

Затем, в 2025 году, французский военно-морской флот обнаружил корабль во время проведения разведывательной глубоководной операции. Судно покоилось на глубине более 2,4 километра, что сделало его самым глубоководным известным затонувшим кораблем в территориальных водах Франции.

Сейчас исследователи изучают затонувший корабль, который они назвали "Камара 4" в честь расположенного неподалеку мыса на французском побережье.

В течение трех дней в апреле они использовали подводного робота для изучения места крушения и бережного извлечения небольшого количества артефактов со дна Средиземного моря.

Этот дистанционно управляемый робот – единственный в своем роде во Франции, способный работать на такой большой глубине. Спуск занял час.

Благодаря чистой воде исследователи смогли обнаружить шесть пушек, два котла и якорь. А еще на морском дне были разбросаны керамические изделия, многие из которых были украшены замысловатыми узорами.

С поверхности исследователи использовали клешни робота для бережного захвата артефактов и их помещения в ведра. Этот процесс может быть довольно нервным. Марин Садания, ведущий археолог раскопок, рассказала, что обычно, когда керамические изделия извлекаются из морских раскопок, многие из них разбиваются.

Исследователи полагают, что керамика на борту корабля была изготовлена ​​в Лигурии, регионе на северо-западе Италии, а пушки были установлены для защиты груза. Пункт назначения корабля остается загадкой, но исследователи считают, что, скорее всего, он направлялся на запад.

На данный момент сохранилось мало исторических записей о торговых судах XVI века. Таким образом, место крушения может предоставить ценную информацию о торговых путях того периода. Ученые считают корабль настоящей капсулой времени, так как создается ощущение, будто время на нем остановилось.

