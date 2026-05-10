Наука и технологии

Тихий сигнал мозга: что скрывают медленные движения рук

Ученые обнаружили странную связь между руками и памятью, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 00:46
Специалисты Пекинского университета языка и культуры (BLCU) совместно с учеными Пекинской больницы провели исследование и выяснили, что снижение точности движений рук может быть ранним признаком ухудшения когнитивных функций еще до появления выраженных симптомов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Innovation in Aging (IA), 607 человек в возрасте от 60 до 84 лет сначала прошли стандартное тестирование когнитивных способностей, после чего ученые оценили их мелкую моторику с помощью специальных перчаток виртуальной реальности с датчиками движения.

Добровольцы выполняли задания на координацию: переворачивали виртуальные блоки, вставляли "колышки" в отверстия и поочередно касались пальцами заданных точек. Система фиксировала скорость, точность, ритм и стабильность движений, обрабатывая до 500 измерений в секунду.

Анализ показал, что у людей с легкими когнитивными нарушениями движения были более медленными и менее точными. Наиболее заметные различия выявлены в работе недоминантной руки – у большинства участников это левая. Особенно выраженными оказались замедление при выполнении заданий с колышками и нестабильный ритм движений пальцев.

Ученые предполагают, что недоминантная рука требует более сложной координации со стороны мозга, поэтому ранние нарушения нейронных связей могут проявляться именно в ее моторике. При этом области мозга, отвечающие за тонкие движения, относятся к числу первых, которые страдают при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях.

Ранее стало известно, почему люди боятся высоты.

Елена Беляева
