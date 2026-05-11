Прогнозировать землетрясения за сутки намерен казахстанский школьник

17-летний школьник из Алматы Алихан Гатаулин планирует научиться прогнозировать землетрясения как минимум за сутки, сообщает Zakon.kz.

Все началось с землетрясения в Алматы в январе 2024 года, передает "24kz". Тогда старшеклассник задумался, почему человечество до сих пор не может предсказывать подземные толчки?

Благодаря серьезному увлечению наукой Алихан Гатаулин стал финалистом крупнейшего конкурса от NASA. Позже молодого исследователя пригласили в deeptech-компанию, там он возглавил отдельное направление, работает с международной командой специалистов и получает зарплату наравне со взрослыми инженерами. Алихан анализирует спутниковые данные, индекс геомагнитных возмущений и сейсмическую активность, чтобы выяснить, действительно ли солнечные вспышки способны предупреждать о возможных подземных толчках примерно за сутки.

"Есть у нас биоэффект предвестников, то есть реакция животных. Есть физико-химический анализ Земли, то есть выход радона и других газов. Мы должны брать разные эффекты-предвестники, соединив их, построить общую machine learning-систему, которая бы анализировала все эти входящие данные и выдавала нам результат", – говорит Алихан Гатаулин.

Сейчас Алихану доступны архивы и научные книги библиотеки Центра сейсмологических наблюдений. По его словам, первые результаты проекта по раннему оповещению о землетрясениях на основе искусственного интеллекта и больших данных могут появиться уже в ближайшие пять лет.

4-5 мая 2026 года в Алматы состоялся форум GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, где казахстанские компании продемонстрировали практическое применение своих технологий в реальных отраслях экономики – от экологии и агросектора до коммунальной инфраструктуры и промышленности.