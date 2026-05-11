#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
461.26
542.58
6.18
Наука и технологии

Прогнозировать землетрясения за сутки намерен казахстанский школьник

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 08:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
17-летний школьник из Алматы Алихан Гатаулин планирует научиться прогнозировать землетрясения как минимум за сутки, сообщает Zakon.kz.

Все началось с землетрясения в Алматы в январе 2024 года, передает "24kz". Тогда старшеклассник задумался, почему человечество до сих пор не может предсказывать подземные толчки?

Благодаря серьезному увлечению наукой Алихан Гатаулин стал финалистом крупнейшего конкурса от NASA. Позже молодого исследователя пригласили в deeptech-компанию, там он возглавил отдельное направление, работает с международной командой специалистов и получает зарплату наравне со взрослыми инженерами. Алихан анализирует спутниковые данные, индекс геомагнитных возмущений и сейсмическую активность, чтобы выяснить, действительно ли солнечные вспышки способны предупреждать о возможных подземных толчках примерно за сутки.

"Есть у нас биоэффект предвестников, то есть реакция животных. Есть физико-химический анализ Земли, то есть выход радона и других газов. Мы должны брать разные эффекты-предвестники, соединив их, построить общую machine learning-систему, которая бы анализировала все эти входящие данные и выдавала нам результат", – говорит Алихан Гатаулин.

Сейчас Алихану доступны архивы и научные книги библиотеки Центра сейсмологических наблюдений. По его словам, первые результаты проекта по раннему оповещению о землетрясениях на основе искусственного интеллекта и больших данных могут появиться уже в ближайшие пять лет.

4-5 мая 2026 года в Алматы состоялся форум GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, где казахстанские компании продемонстрировали практическое применение своих технологий в реальных отраслях экономики – от экологии и агросектора до коммунальной инфраструктуры и промышленности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение
00:38, 12 января 2025
В Сочи за сутки произошло два сильных землетрясения
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
03:43, 01 августа 2024
За последние сутки в мире произошло 917 землетрясений
Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки
15:09, 17 февраля 2026
В Алматы почувствовали землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
09:39, Сегодня
Масудов остался доволен домашней ничьей "Алтая" в поединке с "Ордабасы"
Прогноз матча Рыбакина - Плишкова
08:58, Сегодня
Эксперт назвал победителя матча Рыбакина - Плишкова в 1/8 финала "тысячника" в Риме
Определилась соперница Рыбакиной в Риме
08:24, Сегодня
Определилась соперница Елены Рыбакиной в матче за четвертьфинал "тысячника" в Риме
&quot;Дайте мне немного времени&quot;: Шон Стрикленд выбрал себе следующего соперника
07:45, Сегодня
"Дайте мне немного времени": Шон Стрикленд выбрал себе следующего соперника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: