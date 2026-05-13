Китай совершил прорыв в исследовании размножения человека в космосе
Результаты, как отмечает руководитель проекта Юй Лэцян, могут положить начало для подготовки к возможному заселению человеком территорий за пределами Земли.
Также, по данным издания РБК Life, в рамках исследования ученые смогут разработать методы контроля космического воздействия на живой организм.
Известно, что искусственные эмбрионы, используемые в эксперименте, представляют собой структуры, созданные из стволовых клеток.
Они не являются полноценными живыми организмами и не могут развиться в человека, но с высокой точностью имитируют ключевой этап человеческого развития – период между 14-м и 21-м днями после оплодотворения.
Эксперимент на станции "Тяньгун" продлится всего 5 дней под присмотром тайконавтов.
"Автоматизированные системы будут ежедневно обновлять питательный раствор, обеспечивая рост клеточных структур в условиях реальной микрогравитации и космической радиации, которые невозможно полноценно воспроизвести на Земле", – говорится в публикации Ixbt.com.
Уже по завершении цикла образцы будут заморожены и отправлены на Землю для детального лабораторного анализа.
Специалисты подчеркивают, что значение этой миссии выходит за рамки фундаментальной биологии. На фоне планов по созданию постоянных баз на Луне и Марсе вопрос выживания человечества как вида в космосе становится практическим.
