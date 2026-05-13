Китай совершил прорыв в исследовании размножения человека в космосе

Грузовой корабль "Тяньчжоу-10" доставил на китайскую космическую станцию уникальную лабораторию для изучения раннего развития жизни в условиях микрогравитации и радиации, сообщает Zakon.kz.

Результаты, как отмечает руководитель проекта Юй Лэцян, могут положить начало для подготовки к возможному заселению человеком территорий за пределами Земли.

Также, по данным издания РБК Life, в рамках исследования ученые смогут разработать методы контроля космического воздействия на живой организм.

Известно, что искусственные эмбрионы, используемые в эксперименте, представляют собой структуры, созданные из стволовых клеток.

Они не являются полноценными живыми организмами и не могут развиться в человека, но с высокой точностью имитируют ключевой этап человеческого развития – период между 14-м и 21-м днями после оплодотворения.

Эксперимент на станции "Тяньгун" продлится всего 5 дней под присмотром тайконавтов.

"Автоматизированные системы будут ежедневно обновлять питательный раствор, обеспечивая рост клеточных структур в условиях реальной микрогравитации и космической радиации, которые невозможно полноценно воспроизвести на Земле", – говорится в публикации Ixbt.com.

Уже по завершении цикла образцы будут заморожены и отправлены на Землю для детального лабораторного анализа.

Специалисты подчеркивают, что значение этой миссии выходит за рамки фундаментальной биологии. На фоне планов по созданию постоянных баз на Луне и Марсе вопрос выживания человечества как вида в космосе становится практическим.

