Ученые открыли существо с ногами, которое никогда не покидало океан

Палеонтологи разгадали 437-миллионнолетнюю загадку происхождения многочисленных ног у многоножек, раскрыв, как их подводные предки помогли им совершить переход на сушу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, палеонтологи обнаружили древние окаменелости ранее неизвестного водного членистоногого, что позволяет предположить, что предки современных многоножек, таких как сороконожки и кивсяки, развили свои характерные многочисленные ноги, еще живя под водой, за миллионы лет до того, как ступили на сушу.

Окаменелости, найденные в силурийских отложениях формации Брэндон-Бридж недалеко от Уокеши, штат Висконсин (США), датируются 437 миллионами лет и дают необыкновенное представление о древнем мире.

Открытие 35 исключительно хорошо сохранившихся образцов предоставило ученым редкую возможность изучить мышечную ткань и другие детали мягких тканей, которые обычно теряются в процессе окаменения.

Известные своими прекрасно сохранившимися мягкотелыми организмами, окаменелости Waukartus muscularis поразительно похожи на современных многоножек и сороконожек, имея длинное сегментированное тело и по меньшей мере 11 пар ног. За головой существа следовало длинное туловище, а несколько конечностей различались по размеру.

"Их меньшая длина может указывать на то, что они не были приспособлены для ходьбы, а специализировались на сенсорных или пищевых функциях, однако способ питания неизвестен. Туловище Waukartus было гибким, о чем свидетельствуют изогнутые экземпляры и вариации в характере перекрытия между последовательными сегментами", – написали авторы.

Одним из наиболее примечательных аспектов этого открытия стало сохранение одноветвистых конечностей, то есть ног, не имеющих ветвей, что характерно для наземных членистоногих.

В отличие от других древних водных членистоногих, имевших разветвленные конечности (экзоподы), конечности Waukartus были одноветвистыми. Ноги, эволюционировавшие для воды, но подготовленные и для суши. Как отмечают исследователи, большинство водных членистоногих того времени имели разветвленные конечности, которые помогали им плавать.

