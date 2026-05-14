Ученые открыли существо с ногами, которое никогда не покидало океан
Как пишет Daily Galaxy, палеонтологи обнаружили древние окаменелости ранее неизвестного водного членистоногого, что позволяет предположить, что предки современных многоножек, таких как сороконожки и кивсяки, развили свои характерные многочисленные ноги, еще живя под водой, за миллионы лет до того, как ступили на сушу.
Окаменелости, найденные в силурийских отложениях формации Брэндон-Бридж недалеко от Уокеши, штат Висконсин (США), датируются 437 миллионами лет и дают необыкновенное представление о древнем мире.
Открытие 35 исключительно хорошо сохранившихся образцов предоставило ученым редкую возможность изучить мышечную ткань и другие детали мягких тканей, которые обычно теряются в процессе окаменения.
Известные своими прекрасно сохранившимися мягкотелыми организмами, окаменелости Waukartus muscularis поразительно похожи на современных многоножек и сороконожек, имея длинное сегментированное тело и по меньшей мере 11 пар ног. За головой существа следовало длинное туловище, а несколько конечностей различались по размеру.
"Их меньшая длина может указывать на то, что они не были приспособлены для ходьбы, а специализировались на сенсорных или пищевых функциях, однако способ питания неизвестен. Туловище Waukartus было гибким, о чем свидетельствуют изогнутые экземпляры и вариации в характере перекрытия между последовательными сегментами", – написали авторы.
Одним из наиболее примечательных аспектов этого открытия стало сохранение одноветвистых конечностей, то есть ног, не имеющих ветвей, что характерно для наземных членистоногих.
В отличие от других древних водных членистоногих, имевших разветвленные конечности (экзоподы), конечности Waukartus были одноветвистыми. Ноги, эволюционировавшие для воды, но подготовленные и для суши. Как отмечают исследователи, большинство водных членистоногих того времени имели разветвленные конечности, которые помогали им плавать.
