Наука и технологии

Река из пророчеств об Армагеддоне начала пересыхать

Река Евфрат, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 09:00 Фото: pixabay
Согласно библейской Книге Откровения, финальной битве между добром и злом будет предшествовать ряд ключевых событий, одним из которых станет пересыхание реки Евфрат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Iflscience, согласно исследованиям ученых, работающих в рамках проекта НАСА по изучению гравитации и климата (GRACE), древняя река, похоже, действительно пересыхает, хотя это скорее симптом глобального кризиса, чем предзнаменование грядущего апокалипсиса.

Река Евфрат исторически играла очень важную роль для человечества. Беря начало в Турции, река протекает через территорию современной Сирии и Ирака, прежде чем впасть в Персидский залив.

Древняя Месопотамия, считающаяся первой "колыбелью цивилизации" в мире, зависела от этой реки, а также от Тигра, в плане земледелия. Неудивительно, что эта важная река, от которой зависело выживание и торговля многих древних народов, неоднократно упоминается в Библии, ассоциируясь с Эдемским садом и Книгой Откровения.

В 2021 году в отчете Министерства водных ресурсов Ирака было установлено, что река может пересохнуть уже к 2040 году из-за сочетания климатического кризиса и неэффективного управления водными ресурсами.

Хотя жители региона зависят от реки, в современном мире это не так апокалиптично. Но во времена написания Книги Откровения пересыхание реки воспринималось именно так. Дело в том, что Евфрат обозначал границу Римской империи, отделяя ее от власти на Ближнем Востоке. Вероятно, этот отрывок отражает опасения реального вторжения и войны.

Ранее мы писали, что найденные в Сахаре 260 гигантских монументов вызвали золотую лихорадку.

