Наука и технологии

Найденные в Сахаре 260 гигантских монументов вызвали золотую лихорадку

Пустыня, Сахара, песок, небо, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 03:59 Фото: pexels
Пока египетские фараоны возводили свои пирамиды над песками Гизы, другая культура тихо хоронила своих мертвых в величественных монументах по другую сторону пустыни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, тысячи лет эти памятники оставались в безвестности в одном из самых суровых ландшафтов на Земле, пока международная группа археологов не обнаружила 260 ранее не описанных сооружений в глубине Восточной пустыни, коридора Сахары, расположенного между рекой Нил и Красным морем на востоке Судана.

Это удалось сделать путем анализа огромного количества спутниковых снимков.

Спутниковый снимок, археология, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 03:59

Фото: Google Earth

Найденные сооружения представляют собой круглые братские могилы, некоторые из которых достигают 80 метров в диаметре, заполненные скелетными останками людей и животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы. Многие из них окружены невысокой внешней стеной, а в самом центре кольца покоится тело одного человека.

Поскольку эти сооружения еще не были тщательно исследованы археологами на местах, точные детали, такие как время их постройки, не сразу очевидны. Однако благодаря поразительно похожим сооружениям, обнаруженным в ходе раскопок за последнее столетие, известным как захоронения в ограждениях Атбаи, исследователи полагают, что они были построены примерно 4500-6500 лет назад.

Сегодня Сахара доказывает, что когда-то она была процветающей ареной для бесчисленных человеческих культур. Именно поэтому исследователи бьют тревогу.

Восточная пустыня в настоящее время охвачена новой золотой лихорадкой, которая привлекает людей, деньги и оружие вглубь некогда пустынного региона. Исследование показало, что по меньшей мере 12 древних сооружений уже повреждены в результате добычи полезных ископаемых и вандализма.

Ранее мы писали о том, что под популярным курортным городом обнаружили древнее кладбище.

Аксинья Титова
